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ЛЕ. Вест Хэм и Марсель берут верх в битвах лидеров, Аталанта и Спортинг не оставляют шансов Ракуву Кочергина
Групповой этап завершен
Getty Images / Global Images Ukraine
Несколько слов о матчах 6-го тура группового этапа Лиги Европы, которые начались в 22:00 по киевскому времени. И, соответственно, о ситуации в квартетах.
Группа A
"Вест Хэм" – "Фрайбург" 2:0
Голы: Кудус (14), Альварес (42)
"Олимпиакос" (Пирей) – "Бачка-Топола" 5:2
Голы: Эль-Кааби (21, 68), Поденсе (40, 42), Илич (46, с пенальти) – Дьяковац (48), Чиркович (61)
Группа B
"Брайтон" – "Марсель" 1:0
Гол: Жуан Педро (88)
"Аякс" – "АЕК" 3:1
Голы: Акпом (5, 56), Тейлор (20) – Гарсия (11)
Группа C
"Ракув" – "Аталанта" 0:4
Голы: Муриэль (14, 73), Бонфанти (26), Де Кетеларе (90+2)
"Спортинг" – "Штурм" (Грац) 3:0
Голы: Дёкереш (39), Инасио (60, 70)
Группа D
"Бетис" – "Рейнджерс" 2:3
Голы: Миранда (14), Перес (37) – Сима (10), Дессер (20), Руф (78)
"Арис" – "Спарта" (Прага) 1:3
Голы: Бенгтссон (84) – Кухта (4), Бирманчевич (11, 45+1)
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