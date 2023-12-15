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Де Дзерби - о выходе в 1/8 финала Лиги Европы: Это исторический момент для Брайтона

Лига Европы

Тренер Брайтона высказался выход клуба в 1/8 финала

Де Дзерби - о выходе в 1/8 финала Лиги Европы: Это исторический момент для Брайтона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби высказался по итогам игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Марселем". "Чайки" победили со счетом 1:0 благодаря голу Жоао Педро под занавес матча и вышли в 1/8 финала турнира напрямую с первого места в группе.

"Перед игрой я сказал ребятам, что этот матч для них куда важнее, чем для игроков соперника, потому что "Марсель" привык играть в еврокубках. Закончить групповой этап на первом месте - исторический момент для "Брайтона".

Атмосфера во время игры была невероятной. После поражения от "Марселя" со счетом 2:0 в игре первого круга мы многое изменили, и после той игры мы выиграли четыре матча подряд без пропущенных мячей. Это просто невероятно", - Де Дзерби.

"Брайтон" по результатам шести матчей группового этапа Лиги Европы набрал 13 очков, "Марсель" - 11.

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Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
telegraph
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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