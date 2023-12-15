Шахтер начал продажу билетов на домашний матч 1/16 финала ЛЕ. Цены стартуют от 25 евро

" Шахтер " объявил о старте свободных продаж билетов на домашний матч плей-офф 1/16 финала Лиги Европы, который состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадион".

Цены на стандартные места составляют от 25 до 50 евро, на VIP-сектор – 297,5 евро.

Один человек может купить до 4 билетов.

Напомним, что матчи 1/16 плей-офф Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.

Потенциальные соперники "Шахтера" в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы: "Фрайбург", "Марсель", "Спортинг", "Карабах", "Рома", "Ренн", "Тулуза", "Спарта" Прага.