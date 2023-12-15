  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шахтер начал продажу билетов на домашний матч 1/16 финала ЛЕ. Цены стартуют от 25 евро
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер начал продажу билетов на домашний матч 1/16 финала ЛЕ. Цены стартуют от 25 евро

Лига Европы
Обновлено

Домашний матч горняков состоится в Гамбурге на Фолькспаркштадион

Шахтер начал продажу билетов на домашний матч 1/16 финала ЛЕ. Цены стартуют от 25 евро

WITTERS

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте свободных продаж билетов на домашний матч плей-офф 1/16 финала Лиги Европы, который состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадион".

Цены на стандартные места составляют от 25 до 50 евро, на VIP-сектор – 297,5 евро.

Один человек может купить до 4 билетов.

Напомним, что матчи 1/16 плей-офф Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.

Потенциальные соперники "Шахтера" в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы: "Фрайбург", "Марсель", "Спортинг", "Карабах", "Рома", "Ренн", "Тулуза", "Спарта" Прага.

По теме
yellow-arrow
Шахтер за еврокубковый сезон уже заработал 46.9 млн евро, Динамо - только 950 тысяч
yellow-arrow
Де Дзерби - о выходе в 1/8 финала Лиги Европы: Это исторический момент для Брайтона
yellow-arrow
ЛЕ. Вест Хэм и Брайтон берут верх в битвах лидеров, Аталанта и Спортинг не оставляют шансов Ракуву Кочергина
Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости