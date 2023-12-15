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Шахтер начал продажу билетов на домашний матч 1/16 финала ЛЕ. Цены стартуют от 25 евро
Домашний матч горняков состоится в Гамбурге на Фолькспаркштадион
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Цены на стандартные места составляют от 25 до 50 евро, на VIP-сектор – 297,5 евро.
Один человек может купить до 4 билетов.
Напомним, что матчи 1/16 плей-офф Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.
Потенциальные соперники "Шахтера" в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы: "Фрайбург", "Марсель", "Спортинг", "Карабах", "Рома", "Ренн", "Тулуза", "Спарта" Прага.
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