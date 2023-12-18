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Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевке стыкового раунда Лиги Европы

Лига Европы

Жеребьевка Лиги Европы: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 18.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевке стыкового раунда Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Сегодня, 18-го декабря, состоится жеребьевка стыкового раунда (1/16-й финала) Лиги Европы. В процедуре примут участие 16 клубов, которые будут разделены на две группы по восемь команд. Первую группу сформируют вторые места группового раунда Лиги Европы, вторую – третьи места группового раунда Лиги чемпионов. В группе не сеяных, - тех, кто опустился из Лиги Европы, - будет и представитель Украины донецкий "Шахтер". Он сыграет с одной из сеяных команд.

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Сеяные (вторые места групп ЛЕ): "Рома" (Италия), "Марсель" (Франция), "Тулуза" (Франция), "Ренн" (Франция), "Спортинг" (Португалия), "Фрайбург" (Германия), "Спарта" (Чехия), "Карабах" (Азербайджан).

Не сеяные (третьи места групп ЛЧ): "Шахтер" (Украина), "Бенфика" (Португалия), "Брага" (Португалия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Галатасарай" (Турция), "Ланс" (Франция), "Милан" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария).

Между собой сыграют сеяные с не сеяными. В одну пару не могут попасть представители одной страны.

Начало жеребьевки – в 14:00. Смотреть онлайн в прямом эфире можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Лига Европы. 1/8-я финала

Жеребьевка

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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