  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шахтер получил соперника в стыковом раунде Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер получил соперника в стыковом раунде Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Матчи состоятся в феврале

Шахтер получил соперника в стыковом раунде Лиги Европы

Фото: Михайло Лозовий/UA-Football

Новина українською

В понедельник, восемнадцатого декабря, в Швейцарии состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы.

В ней приняли участие шестнадцать команд. В процессе жеребьевки корзину не сеяных сформировали восемь команд, занявших третьи места в группе Лиги чемпионов. Корзину сеяных сформировали восемь команд, занявших вторые места на групповом раунде Лиги Европы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В одной паре не могли сойтись команды из одной страны.

"Шахтер" был представлен в корзине не сеяных (команды, опустившиеся из Лиги чемпионов). Его потенциальными соперниками были "Рома" (Италия), "Марсель" (Франция), "Тулуза" (Франция), "Ренн" (Франция), "Спортинг" (Португалия), "Фрайбург" (Германия), "Спарта" (Чехия), "Карабах" (Азербайджан).

По итогам жеребьевки в стыковом раунде Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Марселем" из Франции.

  • "Шахтер" (Украина) - "Марсель" (Франция)

Другие игровые пары стыкового раунда Лиги Европы:

  • "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Рома" (Италия);
  • "Милан" (Италия) - "Ренн" (Франция);
  • "Ланс" (Франция) - "Фрайбург" (Германия);
  • "Янг Бойз" (Швейцария) - "Спортинг" (Португалия);
  • "Бенфика" (Португалия) - "Тулуза" (Франция);
  • "Брага" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан);
  • "Галатасарай" (Турция) - "Спарта" (Чехия).

Матчи стыкового раунда Лиги Европы состоятся 15-го и 22-го февраля.

По теме
yellow-arrow
Олег Шелаев: Марсель – неудобный соперник для Шахтера
yellow-arrow
Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевке стыкового раунда Лиги Европы
yellow-arrow
Сегодня Шахтер узнает соперника в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы
Лига Европы Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
18.12.2023 в 14:50
Марсель сильная команда, которая стала приходить в себя после неудачного начало сезона, но мне кажется что в прошлом году при Тудоре они были сильнее.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 7
MaximSK (Киев)
18.12.2023 в 14:50
Марсель сильная команда, которая стала приходить в себя после неудачного начало сезона, но мне кажется что в прошлом году при Тудоре они были сильнее.
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
18.12.2023 в 14:47
Варик рабочий, шансы пополам
Ответить
2
0
aleks68
18.12.2023 в 14:42
играть с марселем можно.главное-усилиться в межсезонье
Ответить
1
0
vlapa (Киев)
18.12.2023 в 15:41
Усилиться - энто продать Судакова подороже? Жереб поганий, але не найгірший (Рома,Спортинг) шанс 40 на 60. А Трубіну і його команді - шикардоз!
Ответить
0
0
Siren05 (Мариуполь)
18.12.2023 в 14:40
Шансы ШД на проход Марселя, думаю, где-то 20-30%. Если за зиму вдруг резко не улучшат игру.
Ответить
1
2
Siren05 (Мариуполь)
18.12.2023 в 14:29
Как всегда нашим "везёт". Хуже могли быть только Рома и может быть Спортинг. Из всех французов самый сильный, как раз Марсель. Ну что ж, ждребий брошен. Удачи ШД!
Ответить
2
0
avatar
Long (Одесса)
18.12.2023 в 14:29
Почему не Карабах ?)
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости