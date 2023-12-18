Шахтер получил соперника в стыковом раунде Лиги Европы

В понедельник, восемнадцатого декабря, в Швейцарии состоялась жеребьевка стыкового раунда Лиги Европы.

В ней приняли участие шестнадцать команд. В процессе жеребьевки корзину не сеяных сформировали восемь команд, занявших третьи места в группе Лиги чемпионов. Корзину сеяных сформировали восемь команд, занявших вторые места на групповом раунде Лиги Европы.

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В одной паре не могли сойтись команды из одной страны.

"Шахтер" был представлен в корзине не сеяных (команды, опустившиеся из Лиги чемпионов). Его потенциальными соперниками были "Рома" (Италия), "Марсель" (Франция), "Тулуза" (Франция), "Ренн" (Франция), "Спортинг" (Португалия), "Фрайбург" (Германия), "Спарта" (Чехия), "Карабах" (Азербайджан).

По итогам жеребьевки в стыковом раунде Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Марселем" из Франции.

"Шахтер" (Украина) - "Марсель" (Франция)

Другие игровые пары стыкового раунда Лиги Европы:

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Рома" (Италия);

"Милан" (Италия) - "Ренн" (Франция);

"Ланс" (Франция) - "Фрайбург" (Германия);

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Спортинг" (Португалия);

"Бенфика" (Португалия) - "Тулуза" (Франция);

"Брага" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан);

"Галатасарай" (Турция) - "Спарта" (Чехия).

Матчи стыкового раунда Лиги Европы состоятся 15-го и 22-го февраля.