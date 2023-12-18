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Пушич: В Лиге Европы все команды способны выступать в Лиге чемпионов
Наставник горняков - о жеребьевке плей-офф раунда Лиги Европы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал
"Да, это хорошо известная команда, "Фейеноорд" играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет лёгких соперников. В Лиге Европы все команды способны выступать в Лиге чемпионов. Довольный результатом жеребьевки, будет очень интересно", - сказал Пушич.
Напомним, что первая игра плей-офф Лиги Европы состоится на поле "Шахтера" 15 февраля и начнется в 19:45, а ответный матч на "Велодроме" будет сыгран 22 февраля в 22:00.
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