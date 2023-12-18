Пушич: В Лиге Европы все команды способны выступать в Лиге чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал результаты жеребьёвки плей-офф раунда Лиги Европы , в результате которой в соперники горнякам попался французский "Марсель".

"Да, это хорошо известная команда, "Фейеноорд" играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет лёгких соперников. В Лиге Европы все команды способны выступать в Лиге чемпионов. Довольный результатом жеребьевки, будет очень интересно", - сказал Пушич.

Напомним, что первая игра плей-офф Лиги Европы состоится на поле "Шахтера" 15 февраля и начнется в 19:45, а ответный матч на "Велодроме" будет сыгран 22 февраля в 22:00.