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Пушич: В Лиге Европы все команды способны выступать в Лиге чемпионов

Лига Европы

Наставник горняков - о жеребьевке плей-офф раунда Лиги Европы

Пушич: В Лиге Европы все команды способны выступать в Лиге чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал результаты жеребьёвки плей-офф раунда Лиги Европы, в результате которой в соперники горнякам попался французский "Марсель".

"Да, это хорошо известная команда, "Фейеноорд" играл с ней два года назад. Сложный оппонент, хорошая команда, большой клуб. На этом уровне вообще нет лёгких соперников. В Лиге Европы все команды способны выступать в Лиге чемпионов. Довольный результатом жеребьевки, будет очень интересно", - сказал Пушич.

Напомним, что первая игра плей-офф Лиги Европы состоится на поле "Шахтера" 15 февраля и начнется в 19:45, а ответный матч на "Велодроме" будет сыгран 22 февраля в 22:00.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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