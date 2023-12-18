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УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЕ Шахтера против Марселя
Матчи состоятся 15 и 22 февраля
Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА официально утвердил даты и время начала матча плей-офф раунда Лиги Европы.
Так, первая игра плей-офф, в которой "Шахтер" примет "Марсель", состоится 15 февраля в Гамбурге и начнется в 19:45.
Ответный матч на "Велодроме" в Марселе будет сыгран 22 февраля и начнется в 22:00.
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Источник:УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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