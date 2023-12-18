УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЕ Шахтера против Марселя

УЕФА официально утвердил даты и время начала матча плей-офф раунда Лиги Европы.

Так, первая игра плей-офф, в которой "Шахтер" примет "Марсель", состоится 15 февраля в Гамбурге и начнется в 19:45.

Ответный матч на "Велодроме" в Марселе будет сыгран 22 февраля и начнется в 22:00.