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УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЕ Шахтера против Марселя

Лига Европы
Обновлено

Матчи состоятся 15 и 22 февраля

УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЕ Шахтера против Марселя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА официально утвердил даты и время начала матча плей-офф раунда Лиги Европы.

Так, первая игра плей-офф, в которой "Шахтер" примет "Марсель", состоится 15 февраля в Гамбурге и начнется в 19:45.

Ответный матч на "Велодроме" в Марселе будет сыгран 22 февраля и начнется в 22:00.

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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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