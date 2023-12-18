10 фактов - известных и не очень - о будущем сопернике Шахтера

Клуб "Олимпик Марсель" был создан в августе 1899 года и, согласно уставу, получил статус футбольно-регбийного. Дело в том, что на рубеже XIX и XX веков жители Южной Франции не видели особого различия между двумя играми с мячом и часто даже смешивали оба понятия. Более того, на заре своего существования больших успехов провансальцы добивались именно в регбийных баталиях. Кстати, девиз "Droit au but" ("Прямо к цели"), запечатленный на гербе клуба, появился как раз в те времена.

А первая крупная футбольная победа пришла к "бело-голубым" в 1924 году, когда в финале национального Кубка со счетом 3:2 они переиграли "Сет". В 1926, 1927 и 1935 годах "олимпийцы" повторили этот успех, а в 1937-м стали и чемпионами Франции, обыграв в финале "Сошо". На сегодняшний день "Марсель" 9-кратный чемпион и 10-кратный обладатель Кубка своей страны.

"Велодром", домашняя арена "Олимпика" – второй по величине стадион Франции после "Стад-де-Франс". Открытый в 1937 году, он с тех пор четырежды перестраивался (последний раз к Евро-2016), в результате чего его вместимость возросла с 35.000 до 67.400 зрителей. До недавних пор арена принимала не только футбольные поединки, но и регбийные матчи. И, кстати, вплоть до нынешнего года держался рекорд посещаемости "Велодрома" (59.103), установленный в октябре 2007 года на четвертьфинале ЧМ по регби между сборными Англии и Австралии. И лишь 26 февраля 2023-го он был побит "футбольной картой": поединок Лиги 1 "Марсель" – "ПСЖ" (0:3) собрал на трибунах 65.894 зрителей.

В 1971 году "Олимпик" стал первым французским клубом, который вышел на поле с рекламой спонсоров на майках. Самым первым спонсором марсельцев была спортивная газета "Гол", принадлежавшая Марселю Леклерку, тогдашнему президенту клуба. В дальнейшем спонсоры часто менялись. Причем, наряду с такими известными мировыми брендами, как Parmalat, Ericsson, Indesit и Panasonic, на футболках появлялись и логотипы совсем небольших региональных компаний. А в течение одного сезона (1980/81) спонсором "Олимпика" даже выступил ... марсельский зоопарк. В прошлом сезоне в качестве титульного спонсора клуба выступал британский онлайн-дилер подержанных автомобилей Cazoo. А минувшим летом новым титульным спонсором провансальцев стала французская транспортная компания CMA CGM Group, специализирующаяся на контейнерных морских перевозках (занимает четвертое место в мире в этом сегменте транспортных услуг). Штаб-квартира этой компании находится в Марселе, в знаменитом 33-этажном небоскребе CMA CGM Tower, самом высоком здании города.

С февраля 2005-го по июнь 2009 года президентом марсельцев являлся Пап Диуф. Этот уроженец Сенегала, сделавший себе имя как популярный спортивный журналист, а затем как суперуспешный футбольный агент (среди его клиентов были такие звезды, как Базиль Боли, Марсель Десайи, Абеди Пеле, Вильям Галлас, Фредерик Кануте, Грегори Купе, Дидье Дрогба, Самир Насри), стал первым и единственным чернокожим футбольным президентом во Франции. Кстати, первая встреча "Шахтера" и "Марселя" в апреле 2009-го в 1/4 финала Кубка УЕФА состоялась как раз во время каденции Диуфа.

С августа 1986 года берет свое начало одна из главных клубных традиций марсельцев: каждый выход "бело-голубых" на поле "Велодрома" сопровождает песня "Jump" ("Прыжок") американской рок-группы "Ван Хален".

В мае 1993 года "Марсель" стал первым и пока единственным французским клубом, победившим в Лиге чемпионов. В финальном матче в Мюнхене благодаря голу Базиля Боли был обыгран "Милан" – 1:0. Звезда на клубном логотипе символизирует именно ту победу. Однако, спустя 20 лет провансальцы вписали свое имя в летопись еврокубков уже со знаком "минус". В сезоне-2013/14 "Олимпик" оказался первой французской командой в истории, завершивший групповой турнир Лиги чемпионов без единого очка.

Осенью 1993 года, вскоре после своего триумфа в ЛЧ "Марсель" оказался виновной стороной в скандале, получившем название "ОМ-Ва"(один из игроков клуба "Валансьен" рассказал, что он и его партнеры получили деньги за сдачу матча от президента "Олимпика" Бернара Тапи). Судебные разбирательства длились почти год, а когда обвинения подтвердились, "бело-голубых" лишили чемпионского титула сезона-1992/93, права выступать в Суперкубке и Лиге чемпионов следующего сезона, а затем и вовсе отправили в Лигу 2. Погрязнув в долгах и скандалах, "Олимпик" на несколько лет застрял во втором дивизионе и едва не исчез. Но благодаря финансовой поддержке тогдашнего владельца компании Adidas Робера-Луи Дрейфуса, смог вернуться в высший свет французского футбола.

В январе 2009 года именно в "Марсель" перешел первый бразилец в истории "оранжево-черных" Брандао. Переговоры о трансфере игрока шли очень тяжело, поскольку украинская сторона сразу обозначила сумму отступных в $ 10 млн, французы же предлагали за нападающего лишь 5 млн евро. В какой-то момент ситуация вообще казалась тупиковой. Но в итоге стороны нашли компромисс, сойдясь на 6 млн. евро. А гендиректор "горняков" Сергей Палкин, комментируя уже состоявшийся переход, заявил: "Соглашения с французским клубом удалось достичь благодаря взаимным уступкам. Немаловажную роль сыграло наше уважительное отношение к игроку, который хотел попробовать себя в "Марселе".

В свете того, что на новую битву с провансальцами дончан поведут боснийско-хорватские тренеры, нелишне напомнить, что и в "Марселе" в свое время был человек, оставивший в истории команды жирный "хорватский след". Нападающий сборной Югославии Йосип Скоблар по прозвищу "Мсье Гол" в составе "Олимпике" три года подряд (1971–73) становился лучшим бомбардиром французского чемпионата. А его 44 гола, забитые в первенстве-1970/71, не только принесли ему европейскую "Золотую бутсу", но и до сих пор остаются непревзойденным рекордом результативности за сезон в Лиге 1.

Ныне "Марсель" проводит свой 35-й евросезон. Это второй показатель среди всех французских клубов, больше походов в Европу совершил только "Лион" (36). При этом, провансальцы – одни из немногих завсегдатаев континентальных турниров, с которыми ни разу не пересекалось киевское "Динамо". Зато провансальцы дважды играли с "Днепром" – в 1/16 Кубка УЕФА-2003/04 (1:0 и 0:0) и Кубке Интертото-2006 (0:0 и 2:2). И вот теперь во второй раз сразятся с "Шахтером". Первое рандеву "Олимпика" с "горняками" датировано апрелем 2009-го, когда дончане дважды обыграли французов в 1/4 Кубка УЕФА (2:0 дома и 2:1 на выезде).