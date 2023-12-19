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Зубков: Марсель? Будем расспрашивать у Малиновского об этой команде

Лига Европы

Горняки в плей-офф Лиги Европы сыграет с Марселем

Зубков: Марсель? Будем расспрашивать у Малиновского об этой команде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Александр Зубков прокомментировал результаты жеребьёвки плей-офф раунда Лиги Европы, в результате которой в соперники горнякам попался французский "Марсель".

– "Шахтер" узнал своего будущего соперника в Лиге Европы – это "Марсель". Что можешь сказать об этой команде?

– Да, несколько наших игроков говорили, что хотят в соперники "Марсель". Ну, будем расспрашивать у Руслана Малиновского об этой команде и будем готовиться.

– На какой ноте завершается этот год для "Шахтера"?

– Наверное, основной цели мы достигли – вышли в евровесну. Конечно, есть такой нюанс, что могли побороться за плей-офф Лиги чемпионов, но имеем то, что имеем. Неплохой сезон, с хорошими эмоциями завершаем год.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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