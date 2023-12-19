Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зубков: Марсель? Будем расспрашивать у Малиновского об этой команде
Горняки в плей-офф Лиги Европы сыграет с Марселем
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек "Шахтера" Александр Зубков прокомментировал
– "Шахтер" узнал своего будущего соперника в Лиге Европы – это "Марсель". Что можешь сказать об этой команде?
– Да, несколько наших игроков говорили, что хотят в соперники "Марсель". Ну, будем расспрашивать у Руслана Малиновского об этой команде и будем готовиться.
– На какой ноте завершается этот год для "Шахтера"?
– Наверное, основной цели мы достигли – вышли в евровесну. Конечно, есть такой нюанс, что могли побороться за плей-офф Лиги чемпионов, но имеем то, что имеем. Неплохой сезон, с хорошими эмоциями завершаем год.
Популярное сейчас
- СМИ назвали сумму, которую Днепр-1 планирует получить за Пихаленка
- Тренер Жироны: Мы знаем, что на Довбика можем отдать пас, а он может принять и создать
- Судаков, Пихаленок и другие: семь игроков УПЛ, которым нужно уйти в это межсезонье
- Олег Шелаев: Марсель – неудобный соперник для Шахтера
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО