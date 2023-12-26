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Пушич: Если кто-то считает, что Лига Европы легче Лиги чемпионов, то это не так

Лига Европы
Обновлено

Поход горняков в Лиге Европы не будет простым

Пушич: Если кто-то считает, что Лига Европы легче Лиги чемпионов, то это не так

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич оценил шансы команды в нынешней Лиге Европы.

"Я всегда думаю постепенно. Повторюсь: нужно быть реалистами. Лига Европы – это фантастический и очень тяжелый турнир, нужно принимать во внимание команды, которые играют в нем, ведь там есть такие, которые тоже могут выступать в Лиге чемпионов.

Если кто-то считает, что этот турнир легче ЛЧ, то это не так. И я пережил это в своей карьере. Это отличный турнир, очень тяжелое соревнование с мощными командами.

Мы будем играть против сильного соперника ("Марселя") с большой историей, победить которого будет очень сложно. Думаем постепенно, и, как я уже говорил, наша задача – продолжать играть в нашем стиле и конкурировать с соперниками. Увидим, каков будет результат, и самое важное, что мы достигли первой цели – быть в Европе после зимнего перерыва. Будем стараться продолжать так и дальше, " - сказал Пушич.

Напомним, что в плей-офф раунде Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Марселем". Матчи состоятся 15 и 22 февраля.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
26.12.2023 в 19:38
вам и там делать не чего ваш уровень УПЛ
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2
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Комментарии 4
alex.belogubko (одесса)
26.12.2023 в 19:38
вам и там делать не чего ваш уровень УПЛ
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0
2
aleks68
26.12.2023 в 20:01
чучело не ной.твой черноморец готов выиграть ЛЧ
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0
0
vlapa (Киев)
26.12.2023 в 19:34
Да ладно!
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adey (Korosten)
26.12.2023 в 19:27
а якщо хтось думає, що Ліга Конференцій сильніша, ніж чемпіонат Крижопільского району - то це не так. Пртактично будь-яка команда може там грати.
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