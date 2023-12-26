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Пушич: Если кто-то считает, что Лига Европы легче Лиги чемпионов, то это не так
Поход горняков в Лиге Европы не будет простым
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Главный тренер "
"Я всегда думаю постепенно. Повторюсь: нужно быть реалистами. Лига Европы – это фантастический и очень тяжелый турнир, нужно принимать во внимание команды, которые играют в нем, ведь там есть такие, которые тоже могут выступать в Лиге чемпионов.
Если кто-то считает, что этот турнир легче ЛЧ, то это не так. И я пережил это в своей карьере. Это отличный турнир, очень тяжелое соревнование с мощными командами.
Мы будем играть против сильного соперника ("Марселя") с большой историей, победить которого будет очень сложно. Думаем постепенно, и, как я уже говорил, наша задача – продолжать играть в нашем стиле и конкурировать с соперниками. Увидим, каков будет результат, и самое важное, что мы достигли первой цели – быть в Европе после зимнего перерыва. Будем стараться продолжать так и дальше, " - сказал Пушич.
Напомним, что в плей-офф раунде Лиги Европы "Шахтер" сыграет с "Марселем". Матчи состоятся 15 и 22 февраля.
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