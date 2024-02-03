С новичками-бразильцами. Шахтер объявил заявку на Лигу Европы

Донецкий “Шахтер” на своих официальных ресурсах объявил заявку на весеннюю часть Лиги Европы сезона 2023/24.

Всего в список вошли 30 футболистов. В частности, Пушич внес в заявку зимних бразильских новичков команды Марлона Гомеса и Кевина. Также произошло изменение во вратарском цехе: травмированного Пузанкова поменял Барченко.

Полный список выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Артур Рудько, 31. Дмитрий Ризнык, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовский*

1. Артур Рудько, 31. Дмитрий Ризнык, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовский* Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 25. Новатус Мироши, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий

3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 25. Новатус Мироши, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 39. Невертон, 77. Виктор Цуканов*

6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 39. Невертон, 77. Виктор Цуканов* Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 18. Кевин Келси

*Игроки, заявленные по списку Б.

В Лиге Европы "Шахтер" стартует 15 февраля номинально домашним матчем против "Марселя". Эта встреча состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе".