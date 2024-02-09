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Эгиналду: Марсель - сильная и подготовленная команда, мы уже анализировали ее игру
Игрок "Шахтера" высказался о сопернике по Лиге Европы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Эгиналду поделился впечатлениями от спарринга с "Аркадагом" (4:1), в котором он оформил дубль.
- Эгиналду, команда провела один из последних контрольных матчей на этих сборах. Как оцениваешь вашу игру?
- Это была хорошая игра в рамках подготовки к встрече с "Марселем". Наша команда в хорошей форме.
- В течение сборов ты имел достаточно моментов и возможностей, чтобы отличиться забитыми голами, однако была проблема с реализацией. Что мешало?
- Реакция вратарей соперника мешала, но сегодня, к счастью, мне удалось забить два гола, а команде - победить.
- Действительно, ты отличился и с пенальти, и с игры. Какие имеешь эмоции?
- Эмоции только положительные, ведь после некоторого времени без голов я смог забить за "Шахтер". Но уже сейчас следует думать о следующем матче - с "Марселем", чтобы продолжить голевую серию и в этой встрече.
- Заметно, что Марино Пушич и Марио Станич очень тебя поддерживают. Чувствуешь? Возможно, это придает уверенности?
- Да, добавляет. Можно сказать, благодаря этому мне удалось забить сегодня дважды и мы победили.
- Как насчет готовности команды ко второй части сезона?
- Мы работаем много и упорно, с полной самоотдачей, поэтому можем сказать, что в хорошей форме подходим ко второй части сезона.
- Первый официальный матч 2024 года - с "Марселем". Уже сейчас вы, видимо, анализируете этот клуб. Охарактеризуй соперника и оцени шансы "Шахтера" на проход.
- Это очень сильная и подготовленная команда, мы уже анализировали ее игру. Если будем оставаться сконцентрированными, нацеленными на результат и играть в свой футбол, то сможем победить и пройти дальше, - сказал Эгиналду.
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