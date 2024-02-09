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Бондарь: У Шахтера есть очень большие шансы пройти как можно дальше в этой Лиге Европы

Лига Европы
Обновлено

Но сначала нужно пройти Марсель

Бондарь: У Шахтера есть очень большие шансы пройти как можно дальше в этой Лиге Европы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матчей плей-офф Лиги Европы против французского "Марселя", которые состоятся 15 и 22 февраля.

– Я считаю, что мы должны подойти к матчу в очень хороших физических кондициях и именно ментально должны быть готовы к очень-очень тяжелой игре. Потому что у "Марселя" сейчас идет чемпионат, и, конечно, там очень много звездных имен. Команда на очень высоком уровне провела групповой этап Лиги Европы. Нам будет сложно, но мы сделаем все для победы.

– Ты сейчас описал "Марсель" и дал характеристику этой команде. А что будет пытаться показать "Шахтер" в этом противостоянии? Как оцениваешь шансы команды пройти этот этап Лиги Европы?

– Оцениваю очень высоко, потому что я считаю, что у нас есть очень большие шансы пройти как можно дальше в этой Лиге Европы. Мы очень настроены на это, очень стремимся к этому. Очень хотим радовать наших болельщиков, наших ВСУ, которые тоже, видимо, волнуются за нас, и поднимать флаг Украины на европейской арене.

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Шахтер (Донецк) Марсель Валерий Бондарь
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Источник:
YouTube-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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