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Бондарь: У Шахтера есть очень большие шансы пройти как можно дальше в этой Лиге Европы
Но сначала нужно пройти Марсель
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "
– Я считаю, что мы должны подойти к матчу в очень хороших физических кондициях и именно ментально должны быть готовы к очень-очень тяжелой игре. Потому что у "Марселя" сейчас идет чемпионат, и, конечно, там очень много звездных имен. Команда на очень высоком уровне провела групповой этап Лиги Европы. Нам будет сложно, но мы сделаем все для победы.
– Ты сейчас описал "Марсель" и дал характеристику этой команде. А что будет пытаться показать "Шахтер" в этом противостоянии? Как оцениваешь шансы команды пройти этот этап Лиги Европы?
– Оцениваю очень высоко, потому что я считаю, что у нас есть очень большие шансы пройти как можно дальше в этой Лиге Европы. Мы очень настроены на это, очень стремимся к этому. Очень хотим радовать наших болельщиков, наших ВСУ, которые тоже, видимо, волнуются за нас, и поднимать флаг Украины на европейской арене.
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