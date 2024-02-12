Пушич: Марсель изменил стиль игры. Мы должны это проанализировать и найти возможность их обойти

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал предстоящие матчи команды с "Марселем" в плей-офф Лиги Европы.

- Впереди вас ждет большой матч в Лиге Европы. Интересно, ведь до этого не будет ни одной официальной игры и вы поедете в Гамбург непосредственно со сборов.

- Да. Это, конечно, один из недостатков для команд - не иметь официальных поединков. Официальные игры дают набрать ритм до начала евроматчей. Бесспорно, это недостаток, но не надо искать оправдания, потому что мне это не нравится. Это вызов, и из-за этого вызова мы должны работать, чтобы сделать все, чтобы вернуть это в нашу пользу: благодаря готовности, благодаря свежести, благодаря желанию, а также благодаря стремлению играть на самом высоком уровне перед полным стадионом. Следовательно, это большой и интересный вызов для нас.

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- Если говорить о нынешнем "Марселе", то он не проигрывал с середины ноября во внутреннем чемпионате. Вы, вероятно, уже проанализировали команду? Какой встречи ожидаете в 1/8 финала?

- Когда команда меняет тренера во время чемпионата, а это уже третий тренер с начала сезона, то она сначала в определенном хаосе, пока все не наладится, и они уже на пути к этому, ведь выиграли большинство поединков. Я заметил, что они также изменили стиль игры, поэтому это все интересные моменты, которые мы должны хорошо проанализировать и найти возможность их обойти. У них очень хорошие индивидуальные футболисты, ведь это "Марсель", в конце концов, они много вкладывают в эту команду. Не забывайте, что когда они играли против "Фейеноорда" в полуфинале Лиги конференций, они все еще были на финальном этапе европейского турнира.

Если я не ошибаюсь, это клуб, который сейчас занимает 5-е или 6-е место в таблице Лиги 1, что очень хорошо, и имеет определенные качества, чтобы продвигаться дальше. Поэтому это будет очень непростой матч. Это требовательный соперник при определенных обстоятельствах, особенно когда ты играешь на выезде, в Марселе. Могу сказать, что это специфические обстоятельства, я знаю это по опыту, но мы также хорошо выглядим. Это будет очень интересная игра, - резюмировал Пушич.

Матчи 1/16 финала состоятся 15 и 22 февраля.