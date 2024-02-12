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Стало известно, кто будет комментировать матч Шахтер - Марсель на MEGOGO

Лига Европы

Матч уже в четверг

Стало известно, кто будет комментировать матч Шахтер - Марсель на MEGOGO

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Стало известно, кто будет комментировать на MEGOGO первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором "Шахтер" примет "Марсель".

Работать на матче будут Виталий Волочай и Роберто Моралес, сообщил Волочай в своем телеграм-канале.

"В четверг комментирую "Шахтер" – "Олимпик Марсель" на MEGOGO вместе с Роберто Моралесом", – написал Волочай.

Напомним, что поединок "Шахтер" - "Марсель" состоится в Гамбурге 15 февраля и начнется в 19:45.

Роберто Моралес служит в ВСУ. Он комментировал последние матчи сборной Украины.

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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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