Стало известно, кто будет комментировать матч Шахтер - Марсель на MEGOGO

Стало известно, кто будет комментировать на MEGOGO первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором " Шахтер " примет "Марсель".

Работать на матче будут Виталий Волочай и Роберто Моралес, сообщил Волочай в своем телеграм-канале.

"В четверг комментирую "Шахтер" – "Олимпик Марсель" на MEGOGO вместе с Роберто Моралесом", – написал Волочай.

Напомним, что поединок "Шахтер" - "Марсель" состоится в Гамбурге 15 февраля и начнется в 19:45.

Роберто Моралес служит в ВСУ. Он комментировал последние матчи сборной Украины.