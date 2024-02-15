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Шахтер - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы
Шахтер - Марсель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Михайло Лозовий/UA-Football
Лига Европы вернулась после зимней паузы – возвращаются к официальным матчам и украинские команды. Точнее, команда, ведь у нашей страны в еврокубках остался один представитель – "Шахтер".
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Поспорить за выход в 1/8-ю финала турнира ему предстоит с именитым "Марселем". Французская команда – очень статусная и авторитетная, но на самом ли деле грозная на футбольном поле? Эксперты говорят о кризисе в состоянии провансальцев, однако мы же не знаем, в каком тонусе предстанет "Шахтер". Будет интересно узнать.
Узнавать начнем в четверг, пятнадцатого февраля, в 19:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Лига Европы, раунд плей-офф
15 февраля, 19:45. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)
"Шахтер" - "Марсель"
Главный арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
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