Шахтер - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Лига Европы вернулась после зимней паузы – возвращаются к официальным матчам и украинские команды. Точнее, команда, ведь у нашей страны в еврокубках остался один представитель – "Шахтер".

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Поспорить за выход в 1/8-ю финала турнира ему предстоит с именитым "Марселем". Французская команда – очень статусная и авторитетная, но на самом ли деле грозная на футбольном поле? Эксперты говорят о кризисе в состоянии провансальцев, однако мы же не знаем, в каком тонусе предстанет "Шахтер". Будет интересно узнать.

Узнавать начнем в четверг, пятнадцатого февраля, в 19:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Лига Европы, раунд плей-офф

15 февраля, 19:45. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)