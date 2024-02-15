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Шахтер - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Шахтер - Марсель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Шахтер - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Фото: Михайло Лозовий/UA-Football

Новина українською

Лига Европы вернулась после зимней паузы – возвращаются к официальным матчам и украинские команды. Точнее, команда, ведь у нашей страны в еврокубках остался один представитель – "Шахтер".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Поспорить за выход в 1/8-ю финала турнира ему предстоит с именитым "Марселем". Французская команда – очень статусная и авторитетная, но на самом ли деле грозная на футбольном поле? Эксперты говорят о кризисе в состоянии провансальцев, однако мы же не знаем, в каком тонусе предстанет "Шахтер". Будет интересно узнать.

Узнавать начнем в четверг, пятнадцатого февраля, в 19:45. Прямая онлайн видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Лига Европы, раунд плей-офф

15 февраля, 19:45. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

"Шахтер" - "Марсель"

Главный арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

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Трансляція матчу Шахтар - Марсель
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.02.2024 в 21:58
Сикан-Бондаренко-Судаков это чистый балет --выпускай темных шахтёров
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.02.2024 в 21:58
Сикан-Бондаренко-Судаков это чистый балет --выпускай темных шахтёров
Ответить
0
0

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