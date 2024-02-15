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Бенфика - Тулуза. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы
Бенфика - Тулуза: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: https://twitter.com/SLBenfica
В четверг "Тулуза" гостит в Лиссабон, чтобы встретиться с "Бенфикой" в первом матче 1/16 плей-офф Лиги Европы. После неудачного начала своей кампании в Лиге чемпионов, "Бенфика" смогла в конце спасти свое положение и финишировать на третьем месте, что гарантировало лиссабонцам место в Лиге Европы. В то время как сегдняшние гости, выступая на групповом этапе этого турнира, финишировали вторыми вслед за "Ливерпулем".
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Матч начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
15 февраля, 22.00. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон
Главный арбитр: Д. Румсас
"Бенфика - "Тулуза"
Прямая трансляция: Megogo Футбол 3
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