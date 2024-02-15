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Бенфика - Тулуза. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Бенфика - Тулуза: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Бенфика - Тулуза. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Фото: https://twitter.com/SLBenfica

Новина українською

В четверг "Тулуза" гостит в Лиссабон, чтобы встретиться с "Бенфикой" в первом матче 1/16 плей-офф Лиги Европы. После неудачного начала своей кампании в Лиге чемпионов, "Бенфика" смогла в конце спасти свое положение и финишировать на третьем месте, что гарантировало лиссабонцам место в Лиге Европы. В то время как сегдняшние гости, выступая на групповом этапе этого турнира, финишировали вторыми вслед за "Ливерпулем".

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Матч начнется в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

15 февраля, 22.00. "Эштадиу да Луж" (Лиссабон

Главный арбитр: Д. Румсас

"Бенфика - "Тулуза"

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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