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Фейеноорд - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Фейеноорд - Рома: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Фейеноорд - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В очном поединке Лиги Евпропы сойдутся нидерландский "Фейеноорд" и итальянская "Рома". Подопечные Арне Слота в Роттердаме будут принимать команду Даниэле де Росси. "Гордость Юга" и "волки" подходят к этой встрече в разных психологических кондициях. В прошлый уикенд "Фейеноорд" свой матч выиграл, а "Рома - проиграла.

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Матч начнется в 19:45. Смотреть можно на Megogo.

1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24

15.02.2024. Нидерланды, Роттердам. Стадион Фейеноорд "Де Куйп".

"Фейеноорд" 19:45 "Рома"

Текстовая онлайн-трансляция матчу – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция — Megogo

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Трансляция матча Фейеноорд - Рома
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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