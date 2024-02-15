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Фейеноорд - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы
Фейеноорд - Рома: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В очном поединке Лиги Евпропы сойдутся нидерландский "Фейеноорд" и итальянская "Рома". Подопечные Арне Слота в Роттердаме будут принимать команду Даниэле де Росси. "Гордость Юга" и "волки" подходят к этой встрече в разных психологических кондициях. В прошлый уикенд "Фейеноорд" свой матч выиграл, а "Рома - проиграла.
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Матч начнется в 19:45. Смотреть можно на Megogo.
1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24
15.02.2024. Нидерланды, Роттердам. Стадион Фейеноорд "Де Куйп".
"Фейеноорд" 19:45 "Рома"
Текстовая онлайн-трансляция матчу – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция — Megogo
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