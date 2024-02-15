Фейеноорд - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

В очном поединке Лиги Евпропы сойдутся нидерландский "Фейеноорд" и итальянская "Рома". Подопечные Арне Слота в Роттердаме будут принимать команду Даниэле де Росси. "Гордость Юга" и "волки" подходят к этой встрече в разных психологических кондициях. В прошлый уикенд "Фейеноорд" свой матч выиграл, а "Рома - проиграла.

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Матч начнется в 19:45. Смотреть можно на Megogo.

1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24

15.02.2024. Нидерланды, Роттердам. Стадион Фейеноорд "Де Куйп".

"Фейеноорд" 19:45 "Рома"

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