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Янг Бойз - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Янг Бойз - Спортинг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Янг Бойз - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лига Европы, вслед за Лигой Чемпионов, возвращает фанам интересные футбольные противостояния. Начинаем с 1/16 финала. В традиционный для этого турнира четверг состоится ряд матчей, среди которых "Янг Бойз" - "Спортинг". Обе команды являются претендентами на чемпионство в своих странах. А это значит, что мы должны увидеть качественный футбол. Факт первой официальной игры между этими клубами должен добавить еще большей интриги.

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1/16 финала Лиги Европы. Первый матч

15 февраля, 19:45. "Штадион Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

"Янг Бойз" - "Спортинг". 19:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Трансляція матчу Янг Бойз - Спортінг
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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