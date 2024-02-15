Милан - Ренн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Это наша Лига Чемпионов". Так говорят в "Ренне" и "Милане". Первый играл в ЛЧ лишь однажды в истории, зато в Лиге Европы нынешний состав наиграл вместе в карьере даже больше матчей, чем состав второго. Ну а сам второй из-за вылета из главного Еврокубка и невозможности выиграть другой трофей сосредотачивается на втором Еврокубке. Потому должно получиться острое противостояние.

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15 февраля. 22:00. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)