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Милан - Ренн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы
Милан - Ренн: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - ФК Ренн / Автор невідомий
Это наша Лига Чемпионов". Так говорят в "Ренне" и "Милане". Первый играл в ЛЧ лишь однажды в истории, зато в Лиге Европы нынешний состав наиграл вместе в карьере даже больше матчей, чем состав второго. Ну а сам второй из-за вылета из главного Еврокубка и невозможности выиграть другой трофей сосредотачивается на втором Еврокубке. Потому должно получиться острое противостояние.
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15 февраля. 22:00. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Ренн"
Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)
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