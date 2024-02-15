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Милан - Ренн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Милан - Ренн: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Милан - Ренн. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

фото - ФК Ренн / Автор невідомий

Новина українською

Это наша Лига Чемпионов". Так говорят в "Ренне" и "Милане". Первый играл в ЛЧ лишь однажды в истории, зато в Лиге Европы нынешний состав наиграл вместе в карьере даже больше матчей, чем состав второго. Ну а сам второй из-за вылета из главного Еврокубка и невозможности выиграть другой трофей сосредотачивается на втором Еврокубке. Потому должно получиться острое противостояние.

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15 февраля. 22:00. Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ренн"

Главный арбитр: Никола Дабанович (Черногория)

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Трансляція матчу Мілан - Ренн
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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