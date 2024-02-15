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Ланс - Фрайбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы
Ланс - Фрайбург: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ланс" и "Фрайбург" - очень интригующая пара Лиги Европы. Два представителя топ-чемпионатов. Обе команды настроены на борьбу за выход в следующий круг Лиги Европы. Матч начнется в 22:00.
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Смотреть можно на MEGOGO.
Лига Европы, 1/16 финала
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Фрайбург 22:00
Трансляция – Megogo
Трансляция матча "Ланс" — "Фрайбург"Смотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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