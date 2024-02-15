Маркевич: У Шахтера сейчас голодные футболисты, они должны себя проявить в матче с Марселем

Известный украинский тренер, наставник "Карпат" Мирон Маркевич поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Марселем".

"Я думаю, шансы 50 на 50. У "Шахтера" не более слабый состав, чем у французской команды. У "Марселя" преимущество в том, что у них идет чемпионат, поэтому, возможно, у них немного лучше форма. А на стороне "Шахтера" большое желание победить и проявить себя многим игрокам. Также на стороне "горняков" тренерская чехарда в "Марселе", частые смены тренеров никогда не идут на пользу команде.

Я мало обращаю внимание на матчи на сборах: то ли своей команды, то ли других. Это лишь подготовка к сезону, и не является показателем. На переполненном стадионе у игроков совсем другое отношение.

"Шахтер" должен быть голодным и играть в свою атакующую игру, не дав "Марселю" ни единого шанса. Вот с таким настроением надо выходить. Рассчитывать на ошибки соперника это такое, надо заставить их ошибаться.

Новички выйдут только в том случае, если уже адаптировались к новым условиям и "Шахтеру". Шансов увидеть их с первых минут мало.

Степаненко однозначно нужен "Шахтеру" в матче с "Марселем". От него многое зависит. "Шахтер" с ним и без него - это две разные команды.

Должна быть командная игра на высоком уровне, одеяло на себя никому не нужно тянуть, один-два футболиста ничего не решат. В Лиге чемпионов "Шахтер" выглядел неплохо, поэтому будем надеяться, что и с "Марселем" донецкая команда выступит на уровне.

"Шахтер" однозначно сделал шаг вперед, назначив Пушича [после Йовичевича и ван Леувена]. Думаю, игра с "Марселем" - это будет лакмусовая бумажка для боснийского специалиста. Время уже прошло и мы увидим: есть прогресс или нет. Сейчас "Шахтеру" нужна стабильность.