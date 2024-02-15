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Галатасарай - Спарта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Галатасарай - Спарта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Галатасарай - Спарта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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За право выйти в 1/8 финала Лига Европы поборются действующие чемпионы и текущие лидеры национальных чемпионатов Турции и Чехии - "Галатасарай" и "Спарта". По удивительному стечению обстоятельств будущие соперники имеют одинаковую по длительности беспроигрышную серию из 12 матчей. Обе команды находятся в отличной форме, и демонстрируют довольно зрелищный футбол, поэтому для нейтрального болельщика встреча может представлять высокий интерес.

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Лига Европы. Стыки плей-офф раунда, первый матч
15 февраля, 19:45. "Рамс Парк" (Стамбул)
Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

"Галатасарай" - "Спарта". 19:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

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Трансляція матчу Галатасарай - Спарта
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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