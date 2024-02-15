Галатасарай - Спарта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотранслцию матча Лиги Европы

За право выйти в 1/8 финала Лига Европы поборются действующие чемпионы и текущие лидеры национальных чемпионатов Турции и Чехии - "Галатасарай" и "Спарта". По удивительному стечению обстоятельств будущие соперники имеют одинаковую по длительности беспроигрышную серию из 12 матчей. Обе команды находятся в отличной форме, и демонстрируют довольно зрелищный футбол, поэтому для нейтрального болельщика встреча может представлять высокий интерес.

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Лига Европы. Стыки плей-офф раунда, первый матч

15 февраля, 19:45. "Рамс Парк" (Стамбул)

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5



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