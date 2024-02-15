Раненый парень из Донецкой области поехал с Шахтером на матч с Марселем

"Шахтер" и благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" организовали поездку на матч Лиги Европы с "Марселем" в Гамбурге для семьи из Донецкой области.

В Гамбурге 14-летний Тимофей и его мать Екатерина встретились с капитаном команды Тарасом Степанеко, посетили предматчевую пресс-конференцию и тренировку "горняков".

В марте 2022 года в результате ракетного обстрела Тимофей получил многочисленные осколочные ранения головы, тела и конечностей. Благодаря Фонду Рината Ахметова парень прошел курс физической и психологической реабилитации в санатории на Закарпатье.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Марсель" пройдет сегодня в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Начало - в 19:45 по Киеву.