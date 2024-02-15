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Раненый парень из Донецкой области поехал с Шахтером на матч с Марселем
14-летий парень посетил предматчевую пресс-конференцию и тренировку "горняков"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" и благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" организовали поездку на матч Лиги Европы с "Марселем" в Гамбурге для семьи из Донецкой области.
В Гамбурге 14-летний Тимофей и его мать Екатерина встретились с капитаном команды Тарасом Степанеко, посетили предматчевую пресс-конференцию и тренировку "горняков".
В марте 2022 года в результате ракетного обстрела Тимофей получил многочисленные осколочные ранения головы, тела и конечностей. Благодаря Фонду Рината Ахметова парень прошел курс физической и психологической реабилитации в санатории на Закарпатье.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Марсель" пройдет сегодня в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Начало - в 19:45 по Киеву.
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