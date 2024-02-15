Лига Европы. Галатасарай - Спарта 3:2. Икарди вырывает победу в матче с двумя удалениями

Лига Европы. Стыки плей-офф раунда, первый матч



Стамбул. "Рамс Парк"



Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

"Галатасарай" - "Спарта" 3:2 (1:0)

Голы: Демирбай 19, Мертенс 61, Икарди 90+1 - Пресиадо 47, Кухта 65

"Галатасарай": Муслера, Айхан (Бардакчи 55), Нельссон, Санчес, Кутлу, Демирбай (Заха 84), Торрейра (Ндомбеле 90+1), Йылмаз, Мертенс (Винисиус 90+1), Актюркоглу (Тете 84), Икарди

"Спарта": Виндаль-Йенсен, Витик, Соренсен, Крейчи, Пресиадо (Визнер, 74), Кайринен, Ляци (Сольбаккен, 74), Ринеш, Карабец (Гараслин 65), Бирманчевич (Садилек 85), Кухта (Олатунджи 85)

Предупреждения: Йылмаз 47, Актюркоглу 82 - Ляци 41, Ринеш 50, Бирманчевич 79, Крейчи 82



Удаления: Нельссон 62 - Ринеш 80 (вторая жёлтая)

Обе команды к матчу подходили в отличном настроении с длительной беспроигрышной серией, доминируя в своих национальных чемпионатах. Ожидалась зрелищная, интенсивная игра, с большим количеством голевых моментов и забитых мячей. Ну что ж, поединок полностью оправдал возложенные на него надежды.

Игра началась явно не по плану "Галатасарая". В первые минуты хозяевами на поле как в прямом, так и в переносном смысле была "Спарта". Чехи начали сверхагрессивно, и уже на 6-й минуте создали опасный момент после чудовищной ошибкой Демирбая - Муслера на месте.

После стартового натиска гостей темп встречи несколько снизился. Впрочем, инициатива всё равно оставалась за "Спартой", которая пользовалась большим количеством свободных зон при высоко расположенной линии обороны турков. Тем не менее, разница в классе футболистов дал о себе знать. На 19-й минуте получился гол из ниоткуда - Икарди прокинул мяч на Демирбая, который без опеки пробежал около 20 метров и открыл счёт.

Гол прибавил уверенности "Галатасараю". В следующую 15-минутку хозяева создали несколько опасных полумоментов. Под конец тайма "Спарта" ответила двумя выходами Кухты 1 на 1 - в первом случае "жёлто-красных" спас Муслера, а во втором - офсайд после разрезного паса от флангового латераля "Спарты" Пресиаду, который своей прической и действиями на поле сильно напоминал своего звёздного соотечественника и визави по позиции - Хуана Куадрадо. В предпоследнюю минуту основного времени первой половины встречи опасный коварный удар издали нанёс Бирманчевич - мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги.

Второй тайм, так же как и первый, начался с доминирования "Спарты". И уже на 47-й минуте их старания окупились - счёт сравнял вышеупомянутый Пресиадо после удара из-за пределов штрафного при подборе. Вскоре "Галатасарай" мог снова выйти вперёд - два убойных момента не реализовал Икарди. В промежутке между этими эпизодами травму получил правый защитник стамбульцев - Айхан. На замену ему вышел Бардакчи - Санчес сместился вправо.

На 60-й минуте хозяев помог курьёз - после дальнего удара Мертенса мяч отрикошетил от Ляци, и залетел точно в ворота. "Спарта" мгновенно помчалась отыгрываться - Берманчевич мог выйти 1 на 1, но Нельссон это предотвратил. Правда, ценой фола последней надежды.

Чехи быстро воспользовались образовавшимся преимуществом - с подачи Пресиадо отличился Ян Кухта. В тот момент казалось, что поражение гостям уж точно не светит при таких раскладах, но вскоре подопечные Окана Бурука обрели второе дыхание,

и с 70-й минуты смотрелись лучше соперника. Для того, чтобы сбавить такой высокий темп, вингер "Спарты" Бирманчевич получил горчичник на 79-й минуте, из-за чего пропустит ответную игру.

Спустя несколько эпизодов команды остались в равных составах - за отмашку от Йылмаза вторую жёлтую отхватил Ринеш. На 85-й минуте тренеры провели 4 замены (по 2 - каждая) перед решающим отрезком. Одним из вышедших был бывший вингер "Шахтёра" - Тете, который по совместительству отмечал день рождения. Бразильцу исполнилось 24.

После замены Пресиадо в атакующих действиях "Спарты" пропала острота, исчез креатив. Впрочем, свой супермомент подопечные Приске всё же имели - в конце основного времени один на один с Муслерой оказался Визнер, но дуэль осталась за уругвайским голкипером. И уже буквально через одну минуту "Галатасарай" наказал своего соперника - победу хозяевам принёс Мауро Икарди, для которого, на удивление, этот гол стал первым в новом году. "Не забиваешь ты - забивают тебе" - классика футбольного жанра.

Ответная встреча между лучшими командами Турции и Чехии состоится уже через неделю, и есть подозрение, что уровень её накала может превысить даже сегодняшний поединок.