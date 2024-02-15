Лига Европы. 1/16 финала

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Фрайбург 0:0

"Фрайбург" надёжно закрылся на "Боллар-Делелис", удержав нули на табло на одной из самых горячих арен Франции. Прекрасный результат для подопечных Кристиана Штрайха, которые сегодня имели серьёзные кадровые проблемы в обороне. Теперь "Фрайбург" будет иметь неделю на восстановление своих лидеров и поддержку родных трибун в ответной игре.

Каждый из соперников этим вечером контролировал игру по-своему. "Ланс" с помощью контроля мяча и довольно эффективного контрпрессинга, который гасил контригру соперника. "Чёрный лес" же контролировал соперника, надёжно закрывая все ключевые зоны для футбола "кроваво-золотых". Потому ничья выглядит абсолютно закономерным результатом.

В отсутствии травмированных Маттиаса Гинтера и Филиппа Линхарта гостям пришлось полностью перестраивать линию обороны. В последний момент удалось поставить на ноги двух других основных защитников, Кюблера и Гульде. Капитан Кюблер при этом играл на неродной позиции центрбека, а позицию латераля пришлось прикрывать вингеру Рицу Доану.

Штрайх таким образом выставил больше центральных оборонцев, чем у него было в доступности. С единственной целью – иметь численное равенство с хозяевами, которые любят перегружать оборону за счёт высоких подключений латералей. При этом уязвимость Доана в обороне не ощущалось – тут респект опорнику Эггештайну, который регулярно страховал японца и отрабатывал за него на фланге.

"Ланс" в первом тайме несколько раз неплохо взламывал соперника через центр поля за счёт подключений крайних ЦЗ и классных манёвров Кошты и Сотока – первого с мячом, второго без. Так центрбек Айдара один раз после стенки с Ваи зашёл в штрафную бить с острого угла, но Кайтель вовремя подстраховал линию обороны. Был ещё выстрел Кошты издали после классного обманного манёвра Сотока. Но на этом привычно весёлый "Ланс" себя исчерпал.

На другой половине было даже активнее. За счёт качественного наполнения зоны подбора "Фрайбург" несколько раз быстро вышел на чужую половину через выносы на столба. Так Шаллаи на ровном месте получил возможность для удара и пульнул в перекладину. Плюс регулярно забывали Доана, который смело ходил вперёд, и нанёс целых 3 удара за тайм.

После перерыва "Ланс" продолжил свои попытки вскрытия, но каждый раз натыкался на оборонительную стену гостей. Единственный момент был с корнера, но из-за офсайда ещё при его розыгрыше мяч Айдара пришлось отменять. В то же время Данзо на другой половине совершил сумасшедший вынос с линии ворот после выстрела Эггештайна с близкого расстояния. Так Данзо исправился за глупую ЖК в первом тайме, из-за которой важный игрок не сыграет в ответном матче. 0:0. "Фрайбург" не допустил ни одного удара в створ. Тотальный триумф обороны.

Ланс: Самба – Гради, Данзо, Айдара (Хусанов, 89) – Агилар (Чавес, 63), Диуф (Абдул-Самед, 63), Эль-Энауи, Франковски – Сотока, Давид Кошта (Фюльжени, 72) – Ваи (Саид, 72)

Фрайбург: Атуболу – Доан, Кюблер, Кайтель, Гульде, Макенго – Хефлер, Эггештайн, Рель (Грифо, 79) – Шаллаи (Филипп, 86), Хелер (Грегорич, 86)

Предупреждения: Гради 37, Данзо 42, Саид 81 – Филипп 90