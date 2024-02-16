Пиоли: Матч был непростым, Ренн - хорошая команда, и они были в отличной форме

Стефано Пиоли прокомментировал победу "Милана" над "Ренном" (3:0).

"Мы сразу же поставили перед собой цель - постараться сделать все возможное. Матч был непростым, "Ренн" - хорошая команда, и они были в отличной форме. Это еще не конец.

Лофтус-Чик - физически сильный игрок. Сейчас у него все хорошо, он качественный футболист.

Честно говоря, Рубен - более атакующий и качественный игрок, чем я ожидал. Он играл против нас как полузащитник в Лиге чемпионов за "Челси" и был игроком бокс-ту-бокс, но, похоже, не обладал таким качеством и физическими данными, чтобы быть таким важным игроком в атаке.

Однажды в "Лацио" я тренировал Милинковича-Савича, и он больше всего напоминает мне Лофтуса-Чика в плане качества, физподготовки. Мы рады за него, ведь он действительно фантастический парень.

В общем говоря, у нас хороший момент, но мы не должны расслабляться. У нас все хорошо, но мы хотим продолжать, будут и трудности: игра в Лиге Европы выматывает", - сказал тренер "Милана".