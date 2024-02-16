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Разгром на Сан-Сиро. Милан - Ренн 3:0. Видео голов и обзор матча
Приличный гандикап перед выездом во Францию
Sempre Milan
В рамках 1/16 плей-офф Лиги Европы "Милан" принимал на домашнем стадионе Сан-Сиро французский "Ренн".
Счёт в матче открыл Рубен Лофтус-Чик. Этот гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине встречи англичанин сумел оформить дубль, а довёл дело до разгрома лидер "россонери" - Рафаэль Леау.
Таким образом, "Ренн" оказался близок к тому, чтобы второй год подряд вылететь на стадии стыковых поединков плей-офф - в прошлом сезоне обидчиком французов стал донецкий "Шахтёр". Произойдёт это или нет - станет известно 22 февраля в ответном матче.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Ренн" 3:0
Голы: Лофтус-Чик 32, 47, Леау 53
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