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Разгром на Сан-Сиро. Милан - Ренн 3:0. Видео голов и обзор матча

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Приличный гандикап перед выездом во Францию

Разгром на Сан-Сиро. Милан - Ренн 3:0. Видео голов и обзор матча

Sempre Milan

Новина українською

В рамках 1/16 плей-офф Лиги Европы "Милан" принимал на домашнем стадионе Сан-Сиро французский "Ренн".

Счёт в матче открыл Рубен Лофтус-Чик. Этот гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине встречи англичанин сумел оформить дубль, а довёл дело до разгрома лидер "россонери" - Рафаэль Леау.

Таким образом, "Ренн" оказался близок к тому, чтобы второй год подряд вылететь на стадии стыковых поединков плей-офф - в прошлом сезоне обидчиком французов стал донецкий "Шахтёр". Произойдёт это или нет - станет известно 22 февраля в ответном матче.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Ренн" 3:0
Голы: Лофтус-Чик 32, 47, Леау 53

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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