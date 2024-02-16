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Трубин - о победе Бенфики над Тулузой: Не бывает простых матчей
Украинец пропустил один гол
Фото: SLBenfica
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над "Тулузой" (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
"Не бывает простых матчей. Наша победа", - написал Трубин на своей странице в Instagram.
Напомним, в этом матче Трубин сделал один сейв и пропустил один мяч. За свою игру 22-летний украинец получил низкие оценки.
Ответный поединок между командами пройдет 22 февраля во Франции.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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