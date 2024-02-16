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Леоненко: Шахтеру с Марселем просто повезло, а нынешнюю Барселону обыграет даже моя команда ветеранов

Лига Европы
Обновлено

Начали с Шахтера, закончили Барселоной

Леоненко: Шахтеру с Марселем просто повезло, а нынешнюю Барселону обыграет даже моя команда ветеранов

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался о матче "Шахтера" против "Марселя" в Лиге Европы (2:2).

– Виктор Евгеньевич, как вам матч?

– Это был день "Шахтера", фарт был на стороне донецкой команды.

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– Давайте пройдемся по забитым и пропущенным голам.

– У нас какая-то нездоровая тенденция, что все защитники во время фланговых передач бегут к вратарю, покидая своих подопечных. Просто стой со своим игроком и выбивай! В первом голе была грубая ошибка Конопли.

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"Марсель" первый свой гол тоже привез, такое ощущение, что француз не по футбольному мячу бил, а по теннисному, когда Матвиенко забивал.

Во втором пропущенном голе не доработал Зубков, который должен был страховать Гочолейшвили. Я так и не понял, как мяч залетел в ворота Ризныка через 500 ног. Ндиайе попал удачно. У "Шахтера" проваливались фланги, потому что крайние хавы не умеют отбирать.

Все голы были забиты из-за ошибок, только мяч Эгиналдо хорош. Уже будут говорить, что не зря купили.

– Почему защита "Шахтера" так проваливалась в этом матче?

– Не только "Шахтера", но и "Марселя". Вспомните, как ошиблись защитники французов в первом тайме, когда пробивал Зубков. Я вообще не уважаю тренеров, которые выходят из обороны в атаку через пас.

– Почему защитники "Шахтера" не могли справиться с Обамеянгом?

– Потому что он Обамеянг. К нему готовились, но не справились. Игроки "Шахтера" не умеют отбирать, они умеют атаковать.

– Зачем "Шахтеру" покупать атакующих игроков Кевина и Марлона, когда такой бардак в обороне?

– У "Шахтера" всегда бардак в обороне, как и у всех атакующих команд. У "Барселоны" в самые лучшие годы тоже так было. А сегодняшнюю "Барселону" даже моя команда ветеранов обыграет.

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Виктор Леоненко Барселона Шахтер (Донецк) Марсель
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2024 в 21:38
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Комментарии 5
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2024 в 21:38
FC Pub
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1
1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.02.2024 в 19:03
Знову цього чувака , який бояру жигулівським запиває , в експерти пхають . Вас , редакціє , на руській дух тягне?
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1
0
Dr. House (Поділля)
16.02.2024 в 19:00
Але потролив Леон барсотушку гарно
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1
1
grasshopper1 (Харьков)
16.02.2024 в 18:42
Бардак в обороне по большей степени правда. А сьогоднішню "Барселону" навіть моя команда ветеранів обіграє. - Сказал Леоненко, а потом проснулся
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0
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scorpius (Ck)
16.02.2024 в 18:36
Витёк как всегда жжёт после опохмелки
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