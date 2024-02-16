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Леоненко: Шахтеру с Марселем просто повезло, а нынешнюю Барселону обыграет даже моя команда ветеранов
Начали с Шахтера, закончили Барселоной
Фото: dynamo.kiev
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался о
– Виктор Евгеньевич, как вам матч?
– Это был день "Шахтера", фарт был на стороне донецкой команды.
– Давайте пройдемся по забитым и пропущенным голам.
– У нас какая-то нездоровая тенденция, что все защитники во время фланговых передач бегут к вратарю, покидая своих подопечных. Просто стой со своим игроком и выбивай! В первом голе была грубая ошибка Конопли.
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"Марсель" первый свой гол тоже привез, такое ощущение, что француз не по футбольному мячу бил, а по теннисному, когда Матвиенко забивал.
Во втором пропущенном голе не доработал Зубков, который должен был страховать Гочолейшвили. Я так и не понял, как мяч залетел в ворота Ризныка через 500 ног. Ндиайе попал удачно. У "Шахтера" проваливались фланги, потому что крайние хавы не умеют отбирать.
Все голы были забиты из-за ошибок, только мяч Эгиналдо хорош. Уже будут говорить, что не зря купили.
– Почему защита "Шахтера" так проваливалась в этом матче?
– Не только "Шахтера", но и "Марселя". Вспомните, как ошиблись защитники французов в первом тайме, когда пробивал Зубков. Я вообще не уважаю тренеров, которые выходят из обороны в атаку через пас.
– Почему защитники "Шахтера" не могли справиться с Обамеянгом?
– Потому что он Обамеянг. К нему готовились, но не справились. Игроки "Шахтера" не умеют отбирать, они умеют атаковать.
– Зачем "Шахтеру" покупать атакующих игроков Кевина и Марлона, когда такой бардак в обороне?
– У "Шахтера" всегда бардак в обороне, как и у всех атакующих команд. У "Барселоны" в самые лучшие годы тоже так было. А сегодняшнюю "Барселону" даже моя команда ветеранов обыграет.
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