  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Марсель – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Марсель – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

UA-Футбол Олександр Приходько

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и французским "Марселем".

Читайте такжеКрасотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО

Команда Марино Пушича сыграла с "провансальцами" в результативную ничью 2:2. Теперь "горняки" едут на "Велодром", чтобы таки склонить чашу весов на свою сторону. Сможет ли украинский гранд это сделать? Как будет действовать "Шахтер" – первым или вторым номером? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 22 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

По теме
yellow-arrow
Фрайбург – Ланс. Прогноз матча плей-офф ЛЕ на 22.02.2024
yellow-arrow
Спарта - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.02.2024
yellow-arrow
Марсель - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лига Европы Шахтер (Донецк) Марсель Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости