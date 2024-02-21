Марсель – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

UA-Футбол организует комментарий поединка 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и французским "Марселем".

Команда Марино Пушича сыграла с "провансальцами" в результативную ничью 2:2. Теперь "горняки" едут на "Велодром", чтобы таки склонить чашу весов на свою сторону. Сможет ли украинский гранд это сделать? Как будет действовать "Шахтер" – первым или вторым номером? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 22 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев