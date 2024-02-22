Фрайбург - Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Противостояние представителей топ-чемпиоантов на уровне 1/16-й финала не самого престижного еврокубка - не совсем типичная история. Но в паре "Фрайбург" - "Ланс" - именно такая изюминка. В первом матче противостояния команды не забивали, все решится сегодня.

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Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Лига Европы, 1/16 финала. Вторая игра

Фрайбург, Европа Парк

(Первая игра – 0:0)

Трансляция – Megogo Футбол 5