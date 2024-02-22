  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Фрайбург - Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фрайбург - Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Фрайбург - Ланс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Фрайбург - Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Противостояние представителей топ-чемпиоантов на уровне 1/16-й финала не самого престижного еврокубка - не совсем типичная история. Но в паре "Фрайбург" - "Ланс" - именно такая изюминка. В первом матче противостояния команды не забивали, все решится сегодня.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

Лига Европы, 1/16 финала. Вторая игра

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Ланс 19:45

(Первая игра – 0:0)

Трансляция – Megogo Футбол 5

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу "Фрайбург" — "Ланс"
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Ренн - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Шахтер провел тренировку в Марселе перед ответным матчем Лиги Европы
yellow-arrow
Рома – Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 22.02.2024
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости