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Фрайбург - Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Фрайбург - Ланс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Противостояние представителей топ-чемпиоантов на уровне 1/16-й финала не самого престижного еврокубка - не совсем типичная история. Но в паре "Фрайбург" - "Ланс" - именно такая изюминка. В первом матче противостояния команды не забивали, все решится сегодня.
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Матч состоится в четверг, 22-го февраля, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.
Лига Европы, 1/16 финала. Вторая игра
Фрайбург, Европа Парк
Фрайбург – Ланс 19:45
(Первая игра – 0:0)
Трансляция – Megogo Футбол 5
Трансляція матчу "Фрайбург" — "Ланс"Смотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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