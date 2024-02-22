ЛЕ. Фрайбург – Ланс 3:2. Героический камбек хозяев

Лига Европы, 1/16 финала. Вторая игра

Фрайбург, Европа-Парк

Фрайбург – Ланс 3:2 (общий счёт – 3:2)

Голы: Шаллаи 68, 90+2, Грегорич 99 – да Кошта 28, Ваи 45+2

В первом матче противостояния "Фрайбург" выдал один из своих лучших оборонительный перфомансов за последние месяцы. Эта версия команда сильно отличалась от той, что пропускала по 3 мяча в 4 последовательных матчах Бундеслиги. В прошлый четверг каждой из сторон заметно лучше удавалось нейтрализовать оппонента, нежели строить свою игру. И потому итоговые нули на табло были закономерностью.

Приблизительно с тем же настроен команды начали и вторую игру. "Ланс" снова в два раза больше владел мячом, но ничего из этого выжать в атаке не мог – подопечные Кристиана Штрайха лишали соперника жизненно необходимого для их футбола пространства. В то же время быстрых выпадов у немцев не было – тут уже классно работал контрпрессинг вице-чемпионов Франции.

В таком сценарии все надежды полагались на стандарты и ошибки соперника. И спустя 2 часа полного равновесия чаши весов наконец пошатнулись. Сотока классно открылся между линий и заработал неплохой штрафной. После подачи с него грубо ошибся вратарь хозяев Атуболу, который кулаком вынес мяч на ногу да Коште. Португалец долго не думал и мгновенно положил мяч в ближний угол, забив свой 4-й гол в 5-ти последних выходах в старте.

У "Фрайбурга" тоже были свои возможности со стандартов. Сильдийя опередил голкипера гостей Бриса Самба после подачи с корнера, но пробил мимо. Также Медина едва не срезал мяч в свои ворота после штрафного хозяев, но на этот раз Самба на рефлексах потащил мяч и отразил его в штангу.

В то же время хозяевам пришлось раскрываться, вытягиваться в прессинг, рисковать. И тут все могли узнать ту самую шаткую защиту "Фрайбурга", которая так сильно страдает без Гинтера и Линхарта в последнее время. Перед перерывом Гульде умудрился проиграть единоборство хрупкому Ваи, который после передачи из глубины вылетел 1 на 1 с вратарём и хладнокровно его перекинул. Отмечаем также умное движение Сотока, который вытянул на себя соотечественника Сильдийя, чем лишил Гульде подстраховки.

После перерыва Штрайха пошёл ва-банк – заменил двух французских защитников Сильдийя и Макенго, вместо которых вышли вингер Вайсхаупт и форвард Грегорич. Фактически команда перестроилась на 4-2-4 с Вайсхауптом в роли агрессивного фуллбека. Это раскрыло игру в обе стороны, что было на руку хозяевам.

И спустя полтайма взаимных уколов "Фрайбург" прижал соперника и справедливо отыграл один. Гости не разобрались на стандарте у своих ворот, что позволило Шаллаи расстрелять ворота Самба с нескольких метров. Оставалось 20 зарубы. Для пущей драмы на "Европа-Парк" начался настоящий ливень. Тут же Кюблёр расстреливал Самба из пределов штрафной. Грегорича оставили одного на угловом. "Ланс" устоял до конца основного времени. Но в компенсированное снова сказал своё слово Шаллаи, запустив мяч в ближнюю девятку после стандарта. 2:2.

На дополнительное время французов не хватило. Ни морально, ни физически. На первых минутах экстра-таймов Грегорич с углового имел убойный момент, но не забил. Но через 5 минут австриец не простил, забив свой очередной гол после выхода с замены. После этого хозяева сели в защиту, которую "Ланс" даже не предпринял попытку штурмовать. 3:2. Героический проход "Фрайбурга".

Фрайбург: Атуболу, Кюблер, Гульде (Гинтер, 86), Сильдийя (Вайсхаупт, 46), Макенго (Грегорич, 46), Доан, Рель (Грифо, 86), Хефлер, Эггештайн, Шаллаи, Хелер

Ланс: Самба, Франковски (Агиляр, 73), Гради, Медина, Хусанов, Чавес (Айдара, 80), Абдул-Самед, да Кошта (Фюльжени, 81), Эль-Энауи, Сотока, Ваи (Гилавоги, 74)