ЛЕ. Марсель - Шахтер 3:1. Не выдержали давления Велодрома и привезли сами себе

Начиналось все для "горняков" максимально прекрасно. Уже на старте поединка на "Велодроме" Эгиналду на дриблинге ворвался в штрафную площадку "провансальцев" и нашел ногу защитника соперника. Пенальти взялся исполнять Георгий Судаков, который уверенно развел Лопеса и мяч по разным углам. После забитого мяча подопечные Марино Пушича не стали изобретать велосипед, отошли назад и рационально контролировали мяч.

Однако с течением времени инициативу понемногу начали перехватывать "олимпийцы". И уже довольно быстро "Марсель" сумел установить паритет на табло. Можно ли сказать, что ранний гол расслабил "Шахтер"? Нет, точно, нет. Просто хозяева поля, под влиянием собственных трибун, начали наращивать собственный темп и зажимать украинскую команду на своей половине поля. Ошибка при выходе из обороны от Тараса Степаненко привела к стремительной контратаке на свои ворота, которую результативно завершил Обамеянг - 1:1.

Забитый мяч зажег французскую команду и изменил рисунок игры на поле. Чем меньше оставалось времени в первом тайме, тем более острее действовали подопечные Гассе. В свою очередь "горняки" не отсиживались в глухой обороне, а моментами выбегали в достаточно перспективные выпады. Однако, все же "Марсель" сумел перехватил инициативу и все сильнее зажимал донецкий коллектив. Хозяева больше делали ставку на психологическое давление и стандарты. Так как в завершающей стадии все же у "провансальцев" было немало брака.

Концовка первых 45 минут была нервной для Пушича. Критически важно было не пропустить мяч в раздевалку. И футболисты "Шахтера" сумели отстоять счет, хоть и ценой нескольких желтых карточек. В общем, более-менее равная игра, хоть и хозяева моментами были острее.

"Горняки", конечно, имели определенные проблемы при обороне своих ворот, однако общую структуру вроде как не проваливали. Ну а что касается индивидуальностей, то выделялись Эгиналду и Судаков.

Во второй половине встречи подопечные хорватского наставника погасили натиск "олимпийцев". У "Шахтера" была прекрасная возможность, чтобы даже выйти вперед. Однако Конопля был неточен на втором этаже после подачи с углового. На некоторое время темп снова выровнялся и игра успокоилась. Но дальше случился фантастический провал в оборонительных рядах гостей. Казалось, абсолютно обычный эпизод - все должны были бы держать своих игроков. Если выше было сказано, что до этого как таковых провалов в структуре не было, в основном только индивидуальные ошибки. То здесь проспали все. Каждый рассчитывал на другого. Ракицкий и Матвиенко не разобрались между собой, а Сарр с убойной позиции прошил Ризныка.

А менее чем через 10 минут случился снова провал... Снова недоразумение в обороне "горняков". На этот раз между голкипером и капитаном донецкого клуба. Кондогбия расстреляв пустые ворота "Шахтера", забил третий мяч своей команды. Вот это уже была настоящая катастрофа. Отступать было уже некуда и Пушич заменил сразу четырех футболистов. Решение ожидаемое и вполне правильное, нужно было насыщать и освежать атакующую линию. Однако первые замены за 6 минут до конца основного времени, не поздно ли?

Как оказалось очень (слишком) поздно. "Горнякам" не удалось даже создать финальный штурм на ворота "провансальцев". По сравнению с командой Дженнаро Гаттузо образца недельной давности в Гамбурге, Жан-Луи Гассе на уровне идей ничего нового не придумал. Однако французский специалист сумел серьезно накачать своих подопечных психологически. Ну а футболисты "Марселя" не разочаровали домашние трибуны.

Что касается наших ребят, то их стоит только похвалить за текущую еврокубковую кампанию. Особенно, за яркие перформансы в Лиге чемпионов против "Барселоны" и "Антверпена". Здесь же на "Велодроме" не хватило не столько класса, сколько организованности и психологической стойкости. Но все же, будем максимально откровенными, "Шахтер" - единственный, кто в последние годы достойно представляет родную УПЛ в Европе.

Фото: Александр Приходько / UA-Football

1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24

22.02.2024. Франция, Марсель. Стадион "Велодром".

"Марсель" - "Шахтер" 3:1

Первый матч - 2:2 (Гамбург)

Голы: Обамеянг 23, Сарр 74, Когдогбия 81 - Судаков 12 (пенальти)

"Марсель": Лопес - Мерлен, Жиго, Мейте, Мбемба - Унахи (Верету 64), Когдогбия, Клосс - Обамеянг, Мумбанья (Сарр 64), Харит (Согло 90+4).

Запасные: Луис Энрике, Бланко, Верету, Корреа, Нгапандуентнбу, Ндиайе, Сарр, Согло.

Главный тренер: Жан-Луи Гассе.

"Шахтер": Ризнык - Азаров (Траоре 84), Матвиенко, Ракицкий, Конопля - Степаненко (Невертон 84) - Эгиналду, Судаков, Бондаренко (Крыськив 84), Зубков (Швед 84) - Сикан.

Запасные: Кевин, Гочолейшвили, Келси, Крыськив, Мироши, Назарина, Невертон, Педриньо.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Жиго 17, Конопля 45, Эгиналду 45+3, Матвиенко 58, Ракицкий 90+2

Арбитр - Тобиас Штилер