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ЛЕ. Марсель - Шахтер 3:1. Не выдержали давления Велодрома и привезли сами себе

Лига Европы
Обновлено

Марино Пушич, откровенно, затянул с заменами

ЛЕ. Марсель - Шахтер 3:1. Не выдержали давления Велодрома и привезли сами себе

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Начиналось все для "горняков" максимально прекрасно. Уже на старте поединка на "Велодроме" Эгиналду на дриблинге ворвался в штрафную площадку "провансальцев" и нашел ногу защитника соперника. Пенальти взялся исполнять Георгий Судаков, который уверенно развел Лопеса и мяч по разным углам. После забитого мяча подопечные Марино Пушича не стали изобретать велосипед, отошли назад и рационально контролировали мяч.

ЛЕ. Марсель - Шахтер 3:1. Не выдержали давления Велодрома и привезли сами себе - изображение 1

Однако с течением времени инициативу понемногу начали перехватывать "олимпийцы". И уже довольно быстро "Марсель" сумел установить паритет на табло. Можно ли сказать, что ранний гол расслабил "Шахтер"? Нет, точно, нет. Просто хозяева поля, под влиянием собственных трибун, начали наращивать собственный темп и зажимать украинскую команду на своей половине поля. Ошибка при выходе из обороны от Тараса Степаненко привела к стремительной контратаке на свои ворота, которую результативно завершил Обамеянг - 1:1.

Забитый мяч зажег французскую команду и изменил рисунок игры на поле. Чем меньше оставалось времени в первом тайме, тем более острее действовали подопечные Гассе. В свою очередь "горняки" не отсиживались в глухой обороне, а моментами выбегали в достаточно перспективные выпады. Однако, все же "Марсель" сумел перехватил инициативу и все сильнее зажимал донецкий коллектив. Хозяева больше делали ставку на психологическое давление и стандарты. Так как в завершающей стадии все же у "провансальцев" было немало брака.

Концовка первых 45 минут была нервной для Пушича. Критически важно было не пропустить мяч в раздевалку. И футболисты "Шахтера" сумели отстоять счет, хоть и ценой нескольких желтых карточек. В общем, более-менее равная игра, хоть и хозяева моментами были острее.

"Горняки", конечно, имели определенные проблемы при обороне своих ворот, однако общую структуру вроде как не проваливали. Ну а что касается индивидуальностей, то выделялись Эгиналду и Судаков.

ЛЕ. Марсель - Шахтер 3:1. Не выдержали давления Велодрома и привезли сами себе - изображение 2

Во второй половине встречи подопечные хорватского наставника погасили натиск "олимпийцев". У "Шахтера" была прекрасная возможность, чтобы даже выйти вперед. Однако Конопля был неточен на втором этаже после подачи с углового. На некоторое время темп снова выровнялся и игра успокоилась. Но дальше случился фантастический провал в оборонительных рядах гостей. Казалось, абсолютно обычный эпизод - все должны были бы держать своих игроков. Если выше было сказано, что до этого как таковых провалов в структуре не было, в основном только индивидуальные ошибки. То здесь проспали все. Каждый рассчитывал на другого. Ракицкий и Матвиенко не разобрались между собой, а Сарр с убойной позиции прошил Ризныка.

А менее чем через 10 минут случился снова провал... Снова недоразумение в обороне "горняков". На этот раз между голкипером и капитаном донецкого клуба. Кондогбия расстреляв пустые ворота "Шахтера", забил третий мяч своей команды. Вот это уже была настоящая катастрофа. Отступать было уже некуда и Пушич заменил сразу четырех футболистов. Решение ожидаемое и вполне правильное, нужно было насыщать и освежать атакующую линию. Однако первые замены за 6 минут до конца основного времени, не поздно ли?

ЛЕ. Марсель - Шахтер 3:1. Не выдержали давления Велодрома и привезли сами себе - изображение 3

Как оказалось очень (слишком) поздно. "Горнякам" не удалось даже создать финальный штурм на ворота "провансальцев". По сравнению с командой Дженнаро Гаттузо образца недельной давности в Гамбурге, Жан-Луи Гассе на уровне идей ничего нового не придумал. Однако французский специалист сумел серьезно накачать своих подопечных психологически. Ну а футболисты "Марселя" не разочаровали домашние трибуны.

Что касается наших ребят, то их стоит только похвалить за текущую еврокубковую кампанию. Особенно, за яркие перформансы в Лиге чемпионов против "Барселоны" и "Антверпена". Здесь же на "Велодроме" не хватило не столько класса, сколько организованности и психологической стойкости. Но все же, будем максимально откровенными, "Шахтер" - единственный, кто в последние годы достойно представляет родную УПЛ в Европе.

ЛЕ. Марсель - Шахтер 3:1. Не выдержали давления Велодрома и привезли сами себе - изображение 4
Фото: Александр Приходько / UA-Football

1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24

22.02.2024. Франция, Марсель. Стадион "Велодром".

"Марсель" - "Шахтер" 3:1

Первый матч - 2:2 (Гамбург)

Голы: Обамеянг 23, Сарр 74, Когдогбия 81 - Судаков 12 (пенальти)

"Марсель": Лопес - Мерлен, Жиго, Мейте, Мбемба - Унахи (Верету 64), Когдогбия, Клосс - Обамеянг, Мумбанья (Сарр 64), Харит (Согло 90+4).

Запасные: Луис Энрике, Бланко, Верету, Корреа, Нгапандуентнбу, Ндиайе, Сарр, Согло.

Главный тренер: Жан-Луи Гассе.

"Шахтер": Ризнык - Азаров (Траоре 84), Матвиенко, Ракицкий, Конопля - Степаненко (Невертон 84) - Эгиналду, Судаков, Бондаренко (Крыськив 84), Зубков (Швед 84) - Сикан.

Запасные: Кевин, Гочолейшвили, Келси, Крыськив, Мироши, Назарина, Невертон, Педриньо.

Главный тренер: Марино Пушич.

Предупреждения: Жиго 17, Конопля 45, Эгиналду 45+3, Матвиенко 58, Ракицкий 90+2

Арбитр - Тобиас Штилер

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1 голосов
Комментарии
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Romerik (YNWA)
23.02.2024 в 00:39
"Побачимо повноцінно виконану роботу тренера і будемо вимагати результат вже у наступному сезоні" сказав би я...Але в наступному сезоні малоймовірно що результат можна буде побачити і ту ж саму євровесну взагалі. Кончений новий формат остаточно вб'є всі надії ШД, на щось в Європі. Тепер їм або вигравати УПЛ для 40 лямів, або вигідніше 2 місце і максимально чіплятися за ЛЄ) Короче будемо знову по кофах падати. Про 5 команд можна надовго забути. Не знаю навіть, чи це погано)
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Комментарии 64
Romerik (YNWA)
23.02.2024 в 00:39
"Побачимо повноцінно виконану роботу тренера і будемо вимагати результат вже у наступному сезоні" сказав би я...Але в наступному сезоні малоймовірно що результат можна буде побачити і ту ж саму євровесну взагалі. Кончений новий формат остаточно вб'є всі надії ШД, на щось в Європі. Тепер їм або вигравати УПЛ для 40 лямів, або вигідніше 2 місце і максимально чіплятися за ЛЄ) Короче будемо знову по кофах падати. Про 5 команд можна надовго забути. Не знаю навіть, чи це погано)
Ответить
0
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scorpius (Ck)
23.02.2024 в 00:43
У нас нема навіть 4 повноцінних команди для ЄК, по новому формату ще побачимо що то за хрєнь...
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Romerik (YNWA)
23.02.2024 в 00:52
Ага, побачимо. Але поки ця хрєнь виглядає так, що вбиває амбіції середняків, які не тягнули плейй офф ЛЧ, але могли потягатися до умовного 1/4-фіналу ЛЄ
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:54
всё делается для увеличения кол-ва матчей - читай, доходов...
 
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scorpius (Ck)
23.02.2024 в 00:56
Похоже, что будет так - хочешь бабла и афишу - играй в ЛЧ, а за рейтингом и победами - в ЛЕ и ЛК.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 01:01
поэтому самое збс - НБА! всё устаканено, мощно, задорно и красиво! и никто не ноет о "ДУХЕ ИГРЫ": сделали чистое время, поставили кучу судей - выполняйте!
 
0
0
Kaplya 74 (Київ )
23.02.2024 в 00:39
Щойно подивився новий слешер з оригінальним сюжетом, де одна група зомбі бореться не з людьми, а… з іншими зомбі! Здавалося б щось оригінальне і нове, але, на жаль, виявилося нудне видовище. Хіба що глядачі з Провансу з якихось лише зрозумілих причин зможуть знайти цей сюжет цілком привабливим.
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0
0
hoy (Київ)
23.02.2024 в 00:28
Даже в 9 команды не смогли выиграть совсем ослабли,наверно в чемпионате тоже обасруться
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.02.2024 в 00:31
Марсель зараз найгірша команда у чемпіонаті Франції, її показники в останніх 7 матчах найгірші у всій лізі.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:33
внутренние матчи и еврокубки - дела разного порядка! плюс когда играешь против соперника, который вышел из зимней спячки
 
0
1
aleks68
23.02.2024 в 00:47
ты обосранный с рождения и живешь?
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1
0
hoy (Київ)
23.02.2024 в 00:48
А ты обоссаный в рот
 
0
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aleks68
23.02.2024 в 00:56
фуфло петух
 
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aleks68
23.02.2024 в 00:58
подмойся уе...к и .....на своё динамо
 
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hoy (Київ)
23.02.2024 в 01:04
Что Динамо не даёт покоя?Тогда жди когда будите сосать.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:28
что ещё подбешивало? так это то, что как начали с защиты атаку по одному флангу - по нему же и продолжали: никаких резких переводов диагоналями на эгиналду или зубкова... просто смотришь на картинку игры, а там прям такие просторы открывались... неужели тренеры и игроки не знают о таких решениях?))) тогда вопросов нет)))
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Andrumas (Düsseldorf)
23.02.2024 в 00:21
За еврокубковый сезон однозначно горнякам спасибо! Единственные, кто не обделался из украинских клубов. Но сегодня, находящийся в глубочайшем кризисе и с новым слабым тренером, Марсель выглядел на фоне Шахтера как МанСити, игра абсолютно в одни ворота. Огромное количество нелепых ошибок игроков Шахтера, игра в атаке просто никакая. План на игру был видимо максимально примитивным - дотянуть до серии пенальти. Очень жаль…
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:22
антропометрия в матчах примерно равных по силе соперников играет определяющую роль
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:14
против жаболосей нужно было вместо "французика" бондаренко ставить хоть и деревянного, но назарину, вместо сикана - траоре ( а сикана по ходу на замену)
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scorpius (Ck)
23.02.2024 в 00:18
Перебодать лосей - не факт, что получилось бы, но сыграть умнее и техничнее, как тот же Эгиналдо эпизодами, можно было. Ну а Бондаренко то вообще для еврокубков смехота...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:21
эгиналдо какой-то глухонемой - такое впечатление создаётся: ни эмоций, ни коммуникаций с партнёрами - какой-то пресный игрок, НО с характером! так почему бы этот характер не возвести в роль лидерства, когда остальные сопли жуют? стёпа уже не тянет весь матч, ракитос старается, но атака не всегда готова забегать под его дальние переводы
 
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свирепый харьков (Харьков)
23.02.2024 в 00:14
Я понимаю, что Марсель - это не Верес, но... Надо было сражаться, а не катать мяч
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:29
и то, и то - майонез провансаль: поскользнулись))!
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Карикатурист (Білозерське)
23.02.2024 в 00:12
Мертвіші за мертвих
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dalexx (Украина)
23.02.2024 в 00:09
Усі команди сьогодні билися до останніх секунд. А шахтар взагалі ніякий, прикро...
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scorpius (Ck)
23.02.2024 в 00:12
Ага, особенно Галатасарай...
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dalexx (Украина)
23.02.2024 в 00:13
Ну а це шахтарсарай Степаненко та Зубкова)
 
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scorpius (Ck)
23.02.2024 в 00:15
dalexx, а сам за яку команду вболіваєш?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:15
дупаморай как там?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:15
scorpius (Ck), так очевидно, что за голубых)))
 
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Andrumas (Düsseldorf)
23.02.2024 в 00:22
Галатасарай начал в прямом смысле биться после финального свистка:)
 
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efim423 (odessa)
23.02.2024 в 00:09
команда сырая , дау.ны кто составляют календарь не понимают . что выходить в весение еврокубки до этого не играя официальные матчи это пи.зд.ец какой е.ба.нат.изм
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:12
ты предлагаешь играть пару туров упл перед началом весенних евроигр?))) по снегу или гололёду?)))
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efim423 (odessa)
23.02.2024 в 00:16
не все живут на говерле как ты )
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:18
у тебя в названии "говеРла" точно "Р"?))) значит, ты фейк, а не одессит, фима)))
 
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Vetgame
23.02.2024 в 00:21
Мольде это не помешало
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oda1979 (Запорожье)
23.02.2024 в 00:08
Кроты без яиц. Недокоманда. Ждём в еврокубках Кривбасс.
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hoy (Київ)
23.02.2024 в 00:36
Недороблы
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aleks68
23.02.2024 в 00:43
и что он там будет делать?сосать
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:47
ода - это уида-провокатор! гони его нах или игнорируй
 
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scorpius (Ck)
23.02.2024 в 00:07
Степан и Рак - по большому счету уже пенсия, Бондаренко - не уровень, Зубков сегодня провалился, а в атаке у Марселя - Обамеянг, а у нас - Сикан...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:08
обасикан)))
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hoy (Київ)
23.02.2024 в 00:37
Ссикун
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:07
неумение прессинговать в стиле ведущих европейских клубов - главная причина столь тупой игры! подбирайте игроков, которые не сопровождают мяч лишь взглядом, а в каждом моменте бегут к нему! мало того, что полкоманды - метр50 в прыжке, так ещё и ленивые!
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3
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Djibouti (Djibouti)
23.02.2024 в 00:05
Нажаль, але програли по грі, без шансів,після того як Марсель зрівняв
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2
0
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scorpius (Ck)
23.02.2024 в 00:04
Всё по делу, с таким количеством ошибок в защите игру не выиграть, да и не зачем - в 1/8 команды еще на уровень выше чем Марсель, было бы как с голландцами в том году. Тем не менее, команде за евросезон спасибо, дальше - УПЛ и Кубок, теперь Шахтер в равных условиях с претендентами.
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1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:04
стёпа: годы дают знать (знать - это глагол)! сикан: ниачём!
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2
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.02.2024 в 00:03
Дуже задоволений нищенням клубу, який нищить український футбол! Фальшива "велич" Шахтьора особливо ефектна на тлі Марселя, який знаходиться в глибокій кризі.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:04
про дупамо здесь и речи не было, овчина!
Ответить
2
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Algrab (Костопiль)
23.02.2024 в 00:07
п н х...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:09
рабыня, ты уже здесь? тогда $0$1!
 
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scorpius (Ck)
23.02.2024 в 00:05
Рекомендую захлопнуть варешку и следить за вже знищенним динамой...
Ответить
4
3
aleks68
23.02.2024 в 00:45
.....динамо лучше?
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:50
какое динамо??? запомни: Дynamo - как пишется, так и читается))
 
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:02
зубков: очередной деревянный матч! бондаренко: отобрал мяч, с которого началась пенальтийная атака, НО... очередной деревянный матч!
Ответить
2
1
Зритель (Харьков)
23.02.2024 в 00:02
Букмекери ставили на Марсель, рахунок по грі, нічого дивного.
Ответить
1
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Morphyk7 (Черновцы)
23.02.2024 в 00:02
Только ссыкливый и обосраный клуб может проиграть никакой команде, которая не выигрывала кучу месяцев. Ждёшь неделю с нетерпением, а смотришь в результате на это убожество
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3
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:10
повторю ещё раз для дауна: дупамо сегодня не играло
Ответить
0
1
hoy (Київ)
23.02.2024 в 00:42
Ты дупа адвокат кротячий уже замаж своё хлебало
 
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:48
чумаход, песдуй к сурку в норку!
 
0
0
hoy (Київ)
23.02.2024 в 00:51
Чума в твоём городе,иди освобождай дупа а не строчишь тут
 
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:58
а шо ты, киевский hooy, по-русски пишешь? не хватило ума украинский выучить?
 
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hoy (Київ)
23.02.2024 в 01:00
А шо ты петушара у росии сидишь?
 
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magnum power (БОМЖ)
22.02.2024 в 23:59
весна ще не прийшла, у євро-весна вже пішла. причому без шансів затриматися на попити хоча б чаю.
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