Снова вопросы к центрбекам. Марсель вышел вперед в матче с Шахтером. ВИДЕО

"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

После ничьей в первом матче 2:2, команды обменялись голами в первом тайме второго поединка.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После перерыва, игра, казалась, несколько успокоилась, однако один из выпадов марсельцев стал фатальным для гостей. При этом снова наварили центрбеки "горняков", которые не закрыли Обамеянга, габонец проткнул мяч на свободного Сарра, который и расстрелял ворота Ризныка.

2:1, и у "Шахтера" еще 20 минут, чтобы спасти игру.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.