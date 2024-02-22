  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Снова вопросы к центрбекам. Марсель вышел вперед в матче с Шахтером. ВИДЕО
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снова вопросы к центрбекам. Марсель вышел вперед в матче с Шахтером. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Снова почти все сделал Обамеянг

Снова вопросы к центрбекам. Марсель вышел вперед в матче с Шахтером. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

После ничьей в первом матче 2:2, команды обменялись голами в первом тайме второго поединка.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После перерыва, игра, казалась, несколько успокоилась, однако один из выпадов марсельцев стал фатальным для гостей. При этом снова наварили центрбеки "горняков", которые не закрыли Обамеянга, габонец проткнул мяч на свободного Сарра, который и расстрелял ворота Ризныка.

2:1, и у "Шахтера" еще 20 минут, чтобы спасти игру.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
К сожалению, без Шахтера. Известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
yellow-arrow
Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ЛЕ. Рома – Фейенорд 1:1 (с. п. 4:2). Тянули так долго, как только могли
Шахтер (Донецк) Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости