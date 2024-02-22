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Снова вопросы к центрбекам. Марсель вышел вперед в матче с Шахтером. ВИДЕО
Снова почти все сделал Обамеянг
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".
После ничьей в первом матче 2:2, команды обменялись голами в первом тайме второго поединка.
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После перерыва, игра, казалась, несколько успокоилась, однако один из выпадов марсельцев стал фатальным для гостей. При этом снова наварили центрбеки "горняков", которые не закрыли Обамеянга, габонец проткнул мяч на свободного Сарра, который и расстрелял ворота Ризныка.
2:1, и у "Шахтера" еще 20 минут, чтобы спасти игру.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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