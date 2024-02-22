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Кажется, это конец. Шахтер пропустил третий гол от Марселя. ВИДЕО
3:1 в пользу французов
instagram.com/olympiquedemarseille
"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".
После ничьей в первом матче 2:2, команды обменялись голами в первом тайме второго поединка.
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После перерыва, игра, казалась, несколько успокоилась, однако один из выпадов марсельцев стал фатальным для гостей. Обамеянг и Сарр разобрались с защитой "горняков".
А еще через 7 минут французы добили гостей – после навеса со штрафного Ризнык и Степаненко не поделили мяч, после чего Кондогбия с острого угла подправил в сетку.
3:1, и кажется, это конец.
Нагадаємо, що UA-Футбол веде текстовий онлайн поєдинку.
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