Кажется, это конец. Шахтер пропустил третий гол от Марселя. ВИДЕО

"Шахтер" во Франции играет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя".

После ничьей в первом матче 2:2, команды обменялись голами в первом тайме второго поединка.

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После перерыва, игра, казалась, несколько успокоилась, однако один из выпадов марсельцев стал фатальным для гостей. Обамеянг и Сарр разобрались с защитой "горняков".

А еще через 7 минут французы добили гостей – после навеса со штрафного Ризнык и Степаненко не поделили мяч, после чего Кондогбия с острого угла подправил в сетку.

3:1, и кажется, это конец.

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