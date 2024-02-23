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К сожалению, без Шахтера. Известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Список участников по именам довольно крепкий

К сожалению, без Шахтера. Известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

UEFA

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи плей-офф раунда Лиги Европы, по итогам которых стали известны все участники 1/8 финала турнира.

В следующий раунд турнира пробились:

Победители групп (сеяные)

  • "Аталанта" (Италия)
  • "Байер" (Германия)
  • "Брайтон" (Англия)
  • "Вест Хэм" (Англия)
  • "Вильярреал" Испания)
  • "Ливерпуль" (Англия)
  • "Рейнджерс" (Шотландия)
  • "Славия" Прага (Чехия)

Победители стыковых матчей (несеяные)

  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Рома" (Италия)
  • "Милан" (Италия)
  • "Бенфика" (Португалия)
  • "Фрайбург" (Германия)
  • "Марсель" (Франция)
  • "Спарта" Прага (Чехия)
  • "Спортинг" (Португалия)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в Ньоне в пятницу, 23 февраля.

Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могут.

Первые матчи раунда запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта.

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