К сожалению, без Шахтера. Известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи плей-офф раунда Лиги Европы , по итогам которых стали известны все участники 1/8 финала турнира.

В следующий раунд турнира пробились:

Победители групп (сеяные)

"Аталанта" (Италия)

"Байер" (Германия)

"Брайтон" (Англия)

"Вест Хэм" (Англия)

"Вильярреал" Испания)

"Ливерпуль" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Славия" Прага (Чехия)

Победители стыковых матчей (несеяные)

"Карабах" (Азербайджан)

"Рома" (Италия)

"Милан" (Италия)

"Бенфика" (Португалия)

"Фрайбург" (Германия)

"Марсель" (Франция)

"Спарта" Прага (Чехия)

"Спортинг" (Португалия)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в Ньоне в пятницу, 23 февраля.

Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могут.

Первые матчи раунда запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта.