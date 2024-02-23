Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
К сожалению, без Шахтера. Известны все участники 1/8 финала Лиги Европы
Список участников по именам довольно крепкий
UEFA
В четверг, 22 февраля, состоялись ответные матчи плей-офф раунда
В следующий раунд турнира пробились:
Победители групп (сеяные)
- "Аталанта" (Италия)
- "Байер" (Германия)
- "Брайтон" (Англия)
- "Вест Хэм" (Англия)
- "Вильярреал" Испания)
- "Ливерпуль" (Англия)
- "Рейнджерс" (Шотландия)
- "Славия" Прага (Чехия)
Победители стыковых матчей (несеяные)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Рома" (Италия)
- "Милан" (Италия)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Фрайбург" (Германия)
- "Марсель" (Франция)
- "Спарта" Прага (Чехия)
- "Спортинг" (Португалия)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в Ньоне в пятницу, 23 февраля.
Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могут.
Первые матчи раунда запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта.
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