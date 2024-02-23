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Пушич: Марсель больше заслуживал выхода в следующий раунд

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Тренер Шахтера дал свой вердикт вылету из еврокубков

Пушич: Марсель больше заслуживал выхода в следующий раунд

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился комментарием о поражении от "Марселя" (1:3), которое привело к вылету "горняков" из еврокубков.

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"Мы пытались что-то сделать, но "Марсель" заслуживал на выход в следующий раунд больше, они лучше приспособились к игре. У "Марселя" хорошие футболисты. Мы поздравляем их с победой, но вместе с тем мы гордимся нашим европейским приключением – в Лиге чемпионов, и в двух матчах Лиги Европы".

"Теперь мы полностью сосредоточимся на чемпионате Украины и Кубке Украины. Нам есть за что играть, и я уверен в команде. Мы продолжим двигаться вперед, развиваться – и мы вернемся", – цитирует слова Пушича официальный сайт УЕФА.

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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Александр Сапожников
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