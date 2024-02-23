"Шахтер хорошо играл первые 20-25 минут". Пушич назвал причины поражения от Марселя

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Марселя" (1:3, общ счет 3:5):

- Как вы чувствуете себя после этого поражения: какие ощущения и ожидали ли этого?

- Во-первых, я хочу поздравить соперника, потому что он заслужил победу. В то же время мы очень хорошо начали матч, контролировали игру, создавали моменты, забили гол - были на правильном пути к положительному результату. И до определенного момента все шло для нас достаточно хорошо, что нелегко с таким соперником, у которого много индивидуальных качеств, физической силы и поддержка болельщиков на стадионе. Как команда мы хорошо играли первые 20-25 минут, но, к сожалению, допустили ошибку, а соперник сразу воспользовался ею, применив хорошие переходы, и после этого энергия игры изменилась, мы больше не могли показывать свою игру, что немного меня расстроило. Но хорошо, я могу это понять, потому что нелегко вернуться в игру после такого. В общем мы начали второй тайм со счетом 1:1 - это все равно результат, это все равно игра. И даже в начале второго тайма мы неплохо владели мячом. "Марсель" действовал достаточно авантюрно: с пасом издали и вторым голом, физическими аспектами и прочим. На самом деле, я не знаю, было ли у нас много голевых возможностей, фактически нет, но это касается и соперника: борьба продолжалась всю игру, пока мы снова не ошиблись, а они забили и сделали счет 1:2. И вы знаете, в этот момент мы хотели что-то изменить, мы были к этому готовы, но сразу после этого пропустили третий гол - из ничего, также из-за ошибки. Поэтому футбол - игра, которая зависит от ошибок. К сожалению, мы их допустили трижды, что слишком с таким соперником, на таком стадионе. В общем, думаю, "Марсель" заслужил эту победу. Это обидно для нас, потому что мы идеально начали эту игру, как я уже говорил, - невозможно лучше начать выездной матч с "Марселем". Но это футбол: те, кто сделал меньше ошибок, наверное, будут иметь лучший результат. И это то, что произошло.

- На стадионе было очень громко, даже когда забил "Шахтер". Это мешало вам, ведь в Украине вы не привыкли к этому?

- Да, конечно, есть большая разница между игрой на пустом стадионе и этим поединком на полном стадионе, но это не оправдание, потому что мы сыграли много европейских матчей и показывали хороший результат. Поэтому я не буду использовать это как оправдание, ни в коем случае. Важно то, что вы командой должны справляться с энергией на стадионе, что нам очень хорошо удавалось в первые 20 минут. И если ты ошибаешься, даешь сопернику шанс отыграться просто так, эта энергия меняется. Да, они поддерживали очень громко, мы это знаем, но всегда есть момент, когда они больше не хотят болеть, потому что, если ты ведешь и контролируешь игру, энергия направляется против тебя. Поэтому на самом деле мы дали энергию стадиону и сопернику. Это нас не оправдывает ни в коем случае. Как я уже говорил, мы прекратили показывать нашу игру после первого пропущенного гола, но все еще было 1:1, когда мы вернулись после первого тайма. Впрочем, повторюсь, если продолжать давать команде соперника и стадиону энергию, то будет очень трудно.

- Почему вы провели замены только за 10 минут до конца матча и не сделали их раньше?

- На самом деле на тот момент в игре ничего особенного не происходило: мы готовили замены для последней части матча, но вдруг получили этот гол, 2:1, буквально на ровном месте. Поэтому в то время дело было не в заменах, а в индивидуальных качествах. Затем мы хотели ввести других игроков, чтобы изменить ход игры, но вскоре получили еще третий гол - опять из ничего, из-за индивидуальной ошибки. Иногда нужна удача в этом аспекте, но сейчас нам не везло. Иногда игра выглядит так, но, повторюсь, мы сделали слишком много индивидуальных ошибок, чтобы что-то изменить.

- "Шахтер" выбыл из еврокубков, а вы много путешествовали из Украины и обратно. Имеете ли цель в оставшемся сезоне сделать дубль, одержав победу в Кубке и Премьер-лиге? Как, по вашему мнению, болельщики будут посещать матчи и как будут реагировать ваши игроки?

- Я буду очень рад, если болельщики вернутся на стадионы, потому что ты играешь в футбол и другие спортивные игры для людей, и для игроков это всегда хорошо, это мотивирует. Поэтому я буду очень счастлив, если это произойдет. И конечно, есть две цели: внутренний чемпионат и Кубок, что для нас очень важно. Есть серьезная конкуренция, сейчас фокусируемся на этом. А что касается путешествий, конечно, это сохранит наши силы, хотя это обидно, потому что мы хотели остаться в Европе. Но таковы сейчас обстоятельства, поэтому мы должны сосредоточиться на наших внутренних соревнованиях и конкурировать с другими командами за первое место и пытаться чего-то достичь в Кубке. Я должен сказать одно, и я уже говорил это своим игрокам: если подвести итоги этой еврокампании, мы можем только гордиться, и я могу только гордиться своей командой - тем, что мы показали, как мы себя представили в очень тяжелых обстоятельствах. И мы старались, но не достигли успеха. Я очень горжусь своей командой и сотрудниками клуба, которые очень тяжело работают, чтобы поддержать нас, помогать нам во всем, что мы делаем, - с путешествиями, с организацией. Мы снова показали, что "Шахтер" вернулся на европейский уровень, и в будущем мы, конечно, будем стараться прогрессировать