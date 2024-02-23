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Хет-трик делает игрок одних - далее проходят другие. Ренн – Милан 3:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Хет-трик делает игрок одних - далее проходят другие. Ренн – Милан 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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22 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между французским "Ренном" и итальянским "Миланом".

Поединок подарил болельщикам яркую и результативную игру. У хозяев хет-триком отличился центральный полузащитник клуба Бенжамен Бурижо, а у "россонери" по голу забили Лука Йович и Рафаэль Леау.

По сумме двух игр (5:3) в следующую стадию турнира проходит "Милан".

Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч.
Ренн, "Роазон Парк"
"Ренн" – "Милан" 3:2 (результат первого матча – 0:3)
Голы: Бурижо 11, Бурижо 54 (пен.), Бурижо 68 (пен.) – Йович 22, Леау 58

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Лига Европы Ренн Милан
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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