Тренер Марселя: Каждому игроку пришлось сделать немного больше для победы

Главный тренер "Марселя" Жан-Луи Гассе прокомментировал победу своей команды над "Шахтером" (3:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Когда вы проигрываете 1:0 по ходу матча, у вас все равно возникает несколько проблем. Но когда я увидел реакцию команды и публики, я сказал себе: "Мы сделаем это". Я мечтал об этой атмосфере и общении с болельщиками. Они не опустили руки после пенальти.

Когда меняешь нападающего и он забивает, люди всегда говорят: "Хороший тренер". Такое случается время от времени. У вас должен быть небольшой успех, игрок должен захотеть продолжить дело по подрыву тех, кто начал. Всегда сложно объявлять состав команды людям, которые со сменой тренера думают, что выйдут в стартовом составе. Мы должны поддерживать их тепло и мотивировать. В атаке у нас были решения на скамейке запасных. В обороне было сложно завершить игру. У меня были гарантии для Жордана [Верету].

Я не думаю, что можно говорить об эффекте Гассе. Это осознание. Слова имели вес, потому что это не работа. За 48 часов до этого вы снимаете видео, чтобы увидеть, что произошло в последних матчах, вы пытаетесь увидеть, в какой системе они чувствуют себя лучше, чтобы не совершить революцию. Это был скорее вопрос настроя и уверенности. Каждому игроку пришлось сделать немного больше. Это было несложно, учитывая последние несколько матчей. Мы должны были быть намного проще, вернуться к основам и не добавлять ничего лишнего.

В раздевалке я просто сказал, что это был первый шаг. По душевному состоянию мы не могли уступать тому, что сделали сегодня вечером, технически впереди ещё много работы. В будущем мы не устанавливаем ограничений, мы сделаем все, что в наших силах. Победа этим вечером дает немного свежего воздуха. Мы хотим выиграть как можно больше матчей в Лиге 1 и пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Я знаю, что этот город любит еврокубки. Пока есть жизнь, есть надежда. В течение 48 часов я старался настроить своих игроков на позитив, расслабить их. Я почувствовал, что они немного напряжены. Не было смысла дуться в углу и быть недовольным собой", - резюмировал Гассе.