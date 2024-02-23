Трубин прокомментировал выход Бенфики в 1/8 финала Лиги Европы

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, "орлы" по сумме двух матчей прошли "Тулузу". Вчера, 22 февраля, в ответном поединки португальцы сыграли вничью с французами - 0:0 (первая игра 2:1). Трубин вышел в основе и совершил 6 сейвов.