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Трубин прокомментировал выход Бенфики в 1/8 финала Лиги Европы
По сумме двух матчей португальцы обыграли "Тулузу"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.
Напомним, "орлы" по сумме двух матчей прошли "Тулузу". Вчера, 22 февраля, в ответном поединки португальцы сыграли вничью с французами - 0:0 (первая игра 2:1). Трубин вышел в основе и совершил 6 сейвов.
"Напряжение до последних секунд. Матч полон эмоций, которые продолжали бушевать. Не можем радоваться этому результату. Но идем дальше к нашей цели", - написал Анатолий на своей странице в Instagram.
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