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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
В организации назвали претендентов на игрока недели
shakhtar.com
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
- Хавбек "Фрайбурга" Роланд Шаллаи сделал дубль в ответном матче с "Лансом" (3:2).
- Форвард "Спарты" Индрит Туци забил гол и сделал ассист в игре с "Галатасараем" (4:1).
- Хавбек "Ренна" Бенжамен Бурижо сделал хет-трик в матче с "Миланом" (3:2).
- Вратарь "Ромы" Миле Свилар отразил два 11-метровых в послематчевой серии с "Фейеноордом" (1:1, 4:2 по пен.), а также совершил 3 сейва в основное и дополнительное время.
Hat-tricks, comebacks and shoot-out heroics ????— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 22, 2024
Who gets your vote for #UEL Player of the Week? ????️@hankookreifen || #UELPOTW
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Источник:EuropaLeague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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