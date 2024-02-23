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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Лига Европы

В организации назвали претендентов на игрока недели

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

shakhtar.com

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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

  • Хавбек "Фрайбурга" Роланд Шаллаи сделал дубль в ответном матче с "Лансом" (3:2).
  • Форвард "Спарты" Индрит Туци забил гол и сделал ассист в игре с "Галатасараем" (4:1).
  • Хавбек "Ренна" Бенжамен Бурижо сделал хет-трик в матче с "Миланом" (3:2).
  • Вратарь "Ромы" Миле Свилар отразил два 11-метровых в послематчевой серии с "Фейеноордом" (1:1, 4:2 по пен.), а также совершил 3 сейва в основное и дополнительное время.
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Источник:
EuropaLeague
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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