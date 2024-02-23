Когда побеждает сильнейший. Акценты зрителя на игре Марселя с Шахтером

Вам будут говорить, что мы привезли себе голы сами, и поражение – результат собственных ошибок. В футболе так бывает часто, но значит ли это, что "Шахтер" заслуживал большего?

Скажут, что едва ли не решающую роль сыграло давление трибун. И вновь-таки, означает ли это, что в принципе команда Пушича была достойна прохода в следующий раунд плей-офф?

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Что еще? Мы играли первые матчи после двухмесячной паузы против соперника, который был в тонусе. Все верно, но так мы играем уже лет тридцать. Ничего не попишешь – входит в условие задачи.

Мы вообще в Европе сейчас играем исключительно в гостях, и забыли, что такое зрители, в своем чемпионате, уровень которого существенно упал. Вот здесь, как говорится, собака и порылась. Такова наша проклятая объективная реальность, данная нам в ощущениях.

Правда заключается в том, что по ситуации на сегодня чемпион Украины объективно слабее середняка чемпионата Франции. И вчера в Марселе выиграл сильнейший из этой пары. Все остальное – частности и следствия, вытекающие из данной аксиомы. Как бы нам ни было неприятно это признавать.

Если в Гамбурге, не в последнюю очередь за счет везения, удалось достичь формального да и фактического равенства, то ответная встреча расставила всех по местам.

"Шахтер" выглядел действительно конкурентным лишь в первые полтайма. Он заслужил свой гол, но "Марсель" "наиграл" на оба-два. Причем, победный мяч был забит именно тогда, когда это стало очевидным. Третий стал уже перебором, но подчеркнул закономерность итога. Они были сильнее, хоть и ненамного, но однозначно.

Везение пришло к ним, когда лично для меня сомнений в исходе поединка уже почти не осталось. Гол Когдобгии на 81-й минуте не был бы возможен без идеального случайного отскока под его удар от головы Степаненко. Но именно он подвел черту под результатом матча.

На последние десять минут игры Пушич решил сменить полкоманды (да-да, вышли не четверо, а сразу пятеро). Но это уже прозвучало сакраментальным: "Сгорела хата – гори сарай!" К счастью, соперник сосредоточился на доигровке, а единственный шанс Невертона перед финальным свистком смотрелся как последняя судорога.

Удалось бы нам отыграться, если бы "Боржоми" начали интенсивно потреблять вовремя – замены последовали бы раньше? Не уверен.

Стоит также отметить, что "Марсель" мог повести в счете на добрых полчаса раньше, забив "в раздевалку". Слово коллеге Юстасу: "Ракицкий там, на мой взгляд, в ногу попал Мумбанья. Если бы судья поставил – никто бы не вякнул". Еще как бы мы все вякали! Другое дело, что совершенно без толку.

Сама игра получилась еще более зрелищной, чем в Гамбурге. И практически каждый из этой дюжины моментов, я бы зачел как полноценно голевой. Футбола было вдоволь. Жаль, что мы в нем таки-уступили.

Парадоксально, но мне больше всех запомнился вратарь "Марселя" Лопес. В дебюте матча он спас команду после удара, если не ошибаюсь, Сикана (комментатор в это время рассказывал про морские дроны, а второй затем так и не удосужился уточнить фамилию бьющего, которого нам показали лишь на общем плане).

Взятый штрафной Ракицкого тоже был не так уж и безобиден. О моменте Невертона я уже упоминал, а кроме того кипер начал потенциально голевую атаку, во время которой, кстати говоря, и мог быть назначен тот самый пенальти. По совокупности, самая заметная фигура поединка.

Следующий, без вопросов, Обамеянг – участник трех ключевых эпизодов, включая два, завершившиеся взятием ворот. Имеющий 2+2 по итогам обеих встреч с "Шахтером". На секундочку, лучший бомбардир в истории Лиги Европы – чего же боле? И обязательно Арит – также три момента, включая голевой ассист.

Как ни удивительно, но в составе команды Пушича мне назвать на этом уровне решительно некого. Что бывало нечасто.

Итак, вынужден воспринять данный результат, как закономерный и адекватный итог двухматчевой дуэли. Повторяю: победил сильнейший. Не на голову, но превзошедший своего оппонента в игре. А что было бы, если бы мы смогли подстелить соломку там, где падали – это не ко мне.

Также всем вменяемым украинским болельщикам следует признать, что вчера нам продемонстрировали наш приблизительный потолок в еврокубках. Плюс-минус. Хотелось бы выше? Это как в том анекдоте про лошадь на скачках: "Ну не шмогла я, не шмогла…"

На мой взгляд, "Шахтер" выжал из этого евросезона свой максимум. Спасибо, что живой. То есть, благодаря ему, у нас было за кого болеть в Европе до сих пор. Переключаемся на УПЛ. Надеюсь на то, что у меня по-прежнему будет возможность обозревать своим взглядом весь тур и регулярно вам об этом докладывать.