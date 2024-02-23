  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Поражение от Марселя стало для Шахтера 100-м в еврокубках
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поражение от Марселя стало для Шахтера 100-м в еврокубках

Лига Европы

Такой себе неприятный юбилей

Поражение от Марселя стало для Шахтера 100-м в еврокубках

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" проиграл "Марселю" 1:3 в ответном матче плей-офф раунда Лиги Европы и вылетел из турнира.

Это поражение стало для "горняков" 100-м за все годы выступления в еврокубковых турнирах.

66 поражений оранжево-черные потерпели в гостях, 32 - дома и 2 - на нейтральных полях. 61 раз "горняки" уступали соперникам в Лиге чемпионов, 31 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 - в Кубке кубков, 2 - в Кубке Интертото и 1 - в Суперкубке УЕФА. Побеждать "Шахтер" удавалось командам из 21-й страны.

Чаще других клубам из Италии - 19 раз, Испании - 18, Германии - 10, Англии - 9, Португалии - 8 и Франции - 6.

По теме
yellow-arrow
Косырин: Снова весенний футбол в исполнении Шахтера был обречен на неудачу
yellow-arrow
Когда побеждает сильнейший. Акценты зрителя на игре Марселя с Шахтером
yellow-arrow
Юрий Вирт: Шахтер дважды привез голы сам себе
Шахтер (Донецк) Марсель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости