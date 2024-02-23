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Поражение от Марселя стало для Шахтера 100-м в еврокубках
Такой себе неприятный юбилей
Олександр Приходько, UA-Футбол
Это поражение стало для "горняков" 100-м за все годы выступления в еврокубковых турнирах.
66 поражений оранжево-черные потерпели в гостях, 32 - дома и 2 - на нейтральных полях. 61 раз "горняки" уступали соперникам в Лиге чемпионов, 31 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 5 - в Кубке кубков, 2 - в Кубке Интертото и 1 - в Суперкубке УЕФА. Побеждать "Шахтер" удавалось командам из 21-й страны.
Чаще других клубам из Италии - 19 раз, Испании - 18, Германии - 10, Англии - 9, Португалии - 8 и Франции - 6.
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