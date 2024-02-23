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Пушич: Во втором тайме был равный счет, ничего особенного, пока Марсель не забил из ничего
Тем не менее, тренер Шахтера согласен, что горняки не заслужили победу
Фото: ФК Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился комментарием о поражении от "Марселя" (1:3), которое привело к вылету "горняков" из еврокубков.
"Я горжусь своими игроками в этих еврокубках. Отлично себя показали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сложно играть после двухмесячного перерыва. У нас молодая команда, которой многому нужно научиться, особенно в таких матчах. Мы фантастически начали матч с "Марселем" и забили гол. Все было хорошо, пока мы не ошиблись и пропустили.
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Футбол – игра ошибок. Мы ошиблись дважды или трижды, это слишком много против этого соперника на таком стадионе. Во втором тайме был равный счет, ничего особенного, пока соперник не забил из ничего.
Однако я считаю, что победу "Шахтер" не заслужил. Нельзя играть в своем стиле всего 30 минут", – сказал Пушич.
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