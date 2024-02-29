УЕФА оштрафовал Марсель за поведение фанатов в выездном матче с Шахтером

Орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине УЕФА наказал французский " Марсель " за поведение фанатов в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы в Гамбурге.

За то, что болельщики французского клуба массово палили файеры, из-за чего судье даже пришлось на пару минут приостанавливать поединок, "Марсель" был оштрафован на 50 тысяч евро, также французскому клубу запретили продавать билеты для своих фанатов на один гостевой матч еврокубков.

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Запрет на продажу билетов на выездной матч является условным и вносится с испытательным сроком на два года, начиная с даты принятия решения.

Напомним, по сумме двух матчей "Марсель" прошел "Шахтер" (2:2, 3:1).