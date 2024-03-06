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Хендерсон: Астон Вилла - одна из сильнейших команд Европы

Лига Европы
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Экс-хавбек Ливерпуля высоко оценил игру будущего соперника

Хендерсон: Астон Вилла - одна из сильнейших команд Европы

Eurosport

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Полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги конференций против "Астон Виллы".

"Астон Вилла" – очень хорошая команда, они впечатляют. Также я являюсь большим поклонником их тренера (Унаи Эмери - прим.). Возможно, это одна из самых сильных команд в Европе", - цитирует Хендерсона пресс-служба амстердамского клуба.

Поединок между "Аяксом" и "Астон Виллой" состоится завтра, 7 марта. Начало встречи - в 19:45 по Киеву.

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Джордан Хендерсон Астон Вилла (Бирмингем) Лига Европы Аякс
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Опубликовал: Александр Бураков
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