Хендерсон: Астон Вилла - одна из сильнейших команд Европы

Полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги конференций против "Астон Виллы".

Поединок между "Аяксом" и "Астон Виллой" состоится завтра, 7 марта. Начало встречи - в 19:45 по Киеву.

????️ - Henderson: “Aston Villa are a very good team, very impressive. I’m a big fan of their manager as well. They are probably one of the most in form teams in Europe.” pic.twitter.com/RyhMEEiW89