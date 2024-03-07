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Рома - Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома - Брайтон: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы свела вместе команды двух итальянских наставников из разных чемпионатов. Причём, один из них прекрасно знаком любому украинскому болельщику. Противостояние между "Ромой" и "Брайтоном" вполне заслуженно претендует на статус центрального на этой стадии турнира.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Лига Европы. 1/8 финала
7 марта, 19:45. "Стадио Олимпико" (Рим)
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
"Рома" - "Брайтон". 19:45
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - MEGOGO
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