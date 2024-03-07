Рома - Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы свела вместе команды двух итальянских наставников из разных чемпионатов. Причём, один из них прекрасно знаком любому украинскому болельщику. Противостояние между "Ромой" и "Брайтоном" вполне заслуженно претендует на статус центрального на этой стадии турнира.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 19:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.

Лига Европы. 1/8 финала

7 марта, 19:45. "Стадио Олимпико" (Рим)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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