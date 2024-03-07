Бенфика - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В четверг вечером шотландский "Рейнджерс" отправится на "Эштадиу да Луж" в Лиссабон, чтобы сыграть с португальской "Бенфикой" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

07 марта, 22.00. Лига Европы

1/8 финала, первый матч

Лиссабон. "Эстадио да Луж"

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Текстовая трансляция: UA-Football

Видеотрансляция: Мегого Футбол 5