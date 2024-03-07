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Бенфика - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Бенфика - Рейнджерс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
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В четверг вечером шотландский "Рейнджерс" отправится на "Эштадиу да Луж" в Лиссабон, чтобы сыграть с португальской "Бенфикой" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.
07 марта, 22.00. Лига Европы
1/8 финала, первый матч
Лиссабон. "Эстадио да Луж"
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
"Бенфика" - "Рейнджерс"
Текстовая трансляция: UA-Football
Видеотрансляция: Мегого Футбол 5
Трансляція матчу Бенфіка - РейнджерсСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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