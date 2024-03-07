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Бенфика - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Бенфика - Рейнджерс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бенфика - Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

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В четверг вечером шотландский "Рейнджерс" отправится на "Эштадиу да Луж" в Лиссабон, чтобы сыграть с португальской "Бенфикой" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 5.

07 марта, 22.00. Лига Европы
1/8 финала, первый матч
Лиссабон. "Эстадио да Луж"
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

"Бенфика" - "Рейнджерс"

Текстовая трансляция: UA-Football

Видеотрансляция: Мегого Футбол 5

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Трансляція матчу Бенфіка - Рейнджерс
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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